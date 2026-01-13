USD 1.7000
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Чикаго и Иллинойс будут судиться с Белым домом

15:54 512

Власти американского штата Иллинойс и крупнейшего города этого региона Чикаго подали иск против администрации президента США Дональда Трампа. Они считают, что проводящие операции по борьбе с нелегальными мигрантами федеральные силовики проявляли жестокость и действовали как «оккупанты», говорится в заявлении мэра Чикаго Брэндона Джонсона, сообщает DW.

«Власти города Чикаго совместно с генеральным прокурором штата Иллинойс [Кваме Раулем] подали федеральный иск, в котором утверждается, что администрация Трампа допустила незаконные действия, жестокие меры принуждения и неоднократные нарушения прав [граждан], которые совершили сотрудники Погранично-таможенной службы и Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) во время милитаризованной иммиграционной кампании в Чикаго», - говорится в сообщении офиса мэра.

Джонсон обвинил федеральные власти в «неоднократном нарушении закона и подрыве общественного доверия». По его словам, силовики действовали «с жестокостью», «неоправданно держа в страхе местных жителей и нанося ущерб».

По словам генпрокурора штата, сотрудники федеральных ведомств допрашивали местных жителей, задерживали их, «использовали слезоточивый газ и другое химическое оружие против прохожих», тем самым причиняя вред детям, пожилым и сотрудникам местной полиции». «Сотрудники Погранично-таможенной службы и Службы иммиграционного контроля действовали скорее как оккупанты, чем как правоохранители», - отметил он.

Реагируя на решение региональных властей, представитель министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила газете Chicago Tribune, что федеральные представители силовых ведомств действовали в соответствии с законом. Иск она назвала «безосновательным», что федеральные власти «рассчитывают доказать в суде».

В заявлении офиса мэра Чикаго говорится, что сотрудники федеральных служб с момента прибытия в город застрелили одного местного жителя, выстрелили в другого пять раз и провели «военизированный рейд в жилом доме <...>, задержав всех жителей, включая детей». Мэрия Чикаго подала уже более 40 исков против администрации Трампа с осуждением «вредоносных действий федеральных властей».

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. С момента его возвращения в Белый дом в конце января 2025 года масштабные рейды против нелегальных мигрантов прошли в том числе в Нью-Йорке, Чикаго (штат Иллинойс), Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
16:12 2472
Половина указов Путина осталась засекреченной
Половина указов Путина осталась засекреченной
17:14 634
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи обновлено 15:08
15:08 4071
Как отразится на Азербайджане решение Трампа
Как отразится на Азербайджане решение Трампа рассказал экономист
16:20 2007
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема; все еще актуально
12:48 2814
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
16:05 1672
Израильтяне открыли огонь по испанцам
Израильтяне открыли огонь по испанцам
15:16 2482
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 4061
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 4203
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 676
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 1627

