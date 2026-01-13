Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы

Согласно информации, многомиллионный иск к Шихлинскому подал житель Екатеринбурга Фехруз Ширинов. Он утверждает, что бывший глава азербайджанской диаспоры Урала, а также братья Сафаровы якобы причастны к покушению на него в 2010 году. Сообщается, что во время инцидента у предполагаемого киллера заклинило оружие, что позволило Ширинову выжить.

Отмечается, что в июне 2025 года российские правоохранительные органы провели операцию в Екатеринбурге в отношении граждан азербайджанского происхождения. В ходе операции было применено насилие, в результате которого двое уроженцев Азербайджана — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — скончались от полученных травм. Другие братья Сафаровы решением суда были арестованы.

Позднее в Екатеринбурге были задержаны Шахин Шихлинский и его сын Мутвалы Шихлинский. В отношении Мутвалы Шихлинского возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ему предъявили обвинения в «покушении на заказное убийство и применении насилия» в отношении представителя власти. По данному уголовному делу в июле 2025 года Мутвалы Шихлинский был задержан, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Шахин Шихлинский 2 августа был задержан в Москве и этапирован в Екатеринбург. 24 августа суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.