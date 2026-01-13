Сбивший детей водитель получил срок

USD 1.7000
Инара Рафикгызы
16:12 1101

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Вургуном Гулузаде, обвиняемым в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого в сентябре прошлого года погибли двое школьников: брат и сестра.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен в ходе судебного разбирательства под председательством судьи Айшан Велиевой. Согласно решению суда, Вургун Гулузаде был приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до 5 лет.

Отметим, что трагический инцидент произошел 19 сентября прошлого года в селе Шову Ленкоранского района. Вургун Гулузаде, управляя автомобилем «Мерседес», сбил направлявшихся в школу детей: Гюлай Ализаде, 2017 года рождения, и ее брата Рамида Алиева, 2014 года рождения. Оба ребенка были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, однако врачам не удалось спасти их.

Гулузаде было предъявлено обвинение по статье 263-1.4 УК Азербайджана (нарушение правил дорожного движения или управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или не имеющим права управлять транспортным средством, если эти действия по неосторожности повлекли смерть двух или более человек).

