Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»

16:12 2480

Поставки топлива из Азербайджана способствуют снижению цен в Армении и подрывают многолетние монополии на местном рынке топлива. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, комментируя критику импорта азербайджанских нефтепродуктов в страну.

«С середины декабря 2025 года в Армению начал импортироваться бензин азербайджанского производства. Из Азербайджана, в основном, импортируется бензин марки «премиум». Самая низкая цена на этот вид бензина на армянском рынке снизилась на 15%», – сказал Пашинян.

Глава армянского правительства напомнил, что последняя партия топлива прибыла из Азербайджана всего два дня назад. После этого самая низкая цена на дизель упала на 2%, а бензин марки «регуляр» подешевел примерно на 8% по сравнению с декабрем.

По словам Пашиняна, поставки азербайджанских нефтепродуктов вызывают критику как в Армении, так и в Азербайджане. «В Ереване говорят, что мы покупаем бензин и отправляем деньги в Азербайджан, чтобы они на эти деньги напали на Армению. В Баку говорят, что бензин и дизтопливо отправляются в Армению, чтобы там заправили свои танки и напали на Азербайджан», – пояснил глава армянского правительства.

Премьер Армении подчеркнул, что подобная обеспокоенность необоснованна, так как между двумя странами установился мир, который со временем будет еще более институционализирован. «В Армении эту обеспокоенность поощряют те компании и круги, которые долгие годы имели монополию на рынке бензина. Им сейчас придется снизить цены, из-за чего пострадают и полностью исчезнут монополии. От этого выгадают граждане Армении. Это мир, мы должны научиться жить в нем и получать выгоду от него, что Республика Армения и делает», – отметил Пашинян.

Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
16:12 2481
Половина указов Путина осталась засекреченной
Половина указов Путина осталась засекреченной
17:14 639
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи обновлено 15:08
15:08 4072
Как отразится на Азербайджане решение Трампа
Как отразится на Азербайджане решение Трампа рассказал экономист
16:20 2011
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема; все еще актуально
12:48 2815
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
16:05 1681
Израильтяне открыли огонь по испанцам
Израильтяне открыли огонь по испанцам
15:16 2484
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 4064
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 4204
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 677
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 1628

