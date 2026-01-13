Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»

«С середины декабря 2025 года в Армению начал импортироваться бензин азербайджанского производства. Из Азербайджана, в основном, импортируется бензин марки «премиум». Самая низкая цена на этот вид бензина на армянском рынке снизилась на 15%», – сказал Пашинян.

Поставки топлива из Азербайджана способствуют снижению цен в Армении и подрывают многолетние монополии на местном рынке топлива. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, комментируя критику импорта азербайджанских нефтепродуктов в страну.

Глава армянского правительства напомнил, что последняя партия топлива прибыла из Азербайджана всего два дня назад. После этого самая низкая цена на дизель упала на 2%, а бензин марки «регуляр» подешевел примерно на 8% по сравнению с декабрем.

По словам Пашиняна, поставки азербайджанских нефтепродуктов вызывают критику как в Армении, так и в Азербайджане. «В Ереване говорят, что мы покупаем бензин и отправляем деньги в Азербайджан, чтобы они на эти деньги напали на Армению. В Баку говорят, что бензин и дизтопливо отправляются в Армению, чтобы там заправили свои танки и напали на Азербайджан», – пояснил глава армянского правительства.

Премьер Армении подчеркнул, что подобная обеспокоенность необоснованна, так как между двумя странами установился мир, который со временем будет еще более институционализирован. «В Армении эту обеспокоенность поощряют те компании и круги, которые долгие годы имели монополию на рынке бензина. Им сейчас придется снизить цены, из-за чего пострадают и полностью исчезнут монополии. От этого выгадают граждане Армении. Это мир, мы должны научиться жить в нем и получать выгоду от него, что Республика Армения и делает», – отметил Пашинян.