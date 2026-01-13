Как отразится на Азербайджане решение Трампа

Экономист Асиф Ибрагимов в интервью haqqin.az прокомментировал новое решение президента США Дональда Трампа, который анонсировал, что «начиная с сегодняшнего дня (12 января – ред.) любая страна, ведущая бизнес с Ираном, будет платить тариф в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами».

По словам эксперта, данное заявление Трампа в ближайшее время вступит в силу, хотя конкретные механизмы его реализации пока детально не обозначены. Ибрагимов отметил, что суть предпринятого шага заключается в ограничении импортно-экспортных связей Ирана на фоне происходящих в стране насилия, противостояния и политической нестабильности.

«Аналогичный механизм ранее был применен и в отношении России, когда ее торговые связи, а также деятельность организаций столкнулись с серьезными ограничениями. Товарооборот Азербайджана с Ираном в общемировом торговом контексте не занимает значительной доли. В частности, наша страна импортирует из Ирана ряд сельскохозяйственных товаров. Однако торговые связи с Ираном могут играть определенную роль, в частности, в сфере энергетики — нефти и газа. Если оставить энергетику в стороне, то в целом широких торговых отношений не наблюдается», — отметил эксперт.

Ибрагимов также обратил внимание на то, что у Азербайджана имеется широкий круг торговых партнеров на Ближнем Востоке, в России, а также с рядом государств, экспорт в которые осуществляется через территорию Ирана. Например, маршруты через Персидский залив используются для экспортных операций в направлении ОАЭ и других стран Ближнего Востока. По его словам, в этом контексте, даже если влияние не является прямым, косвенные последствия для Азербайджана все же возможны.

«Прямое воздействие этих мер в большей степени затронет страны, имеющие тесные торговые связи с Ираном, такие как Китай, Индия, Турция и Россия. Все это может привести к временному росту цен на нефть, однако для Азербайджана это скорее возможность, чем риск, поскольку может привести к увеличению бюджетных поступлений. В других сферах могут возникнуть определенные риски, так как часть экспортных операций Азербайджана осуществляется через территорию Ирана, и в случае ограничений может возникнуть необходимость изменения логистических маршрутов», — заявил Ибрагимов.

Кроме того, экономист отметил, что, несмотря на отсутствие прямых связей, Азербайджан не осуществляет прямой экспорт нефти и газа в США, однако импортирует из Соединенных Штатов сельскохозяйственную продукцию и технологии. В такой ситуации американские компании могут переложить инфляционные издержки на азербайджанскую сторону. По его словам, это может вызвать обеспокоенность среди инвесторов, поскольку некоторые из них работают в нашей стране и финансируют инвестиционные проекты.

«Потенциальные убытки этих инвесторов могут создать риски для Азербайджана. Считаю, что одним из самых серьезных моментов остается банковская система. Азербайджан работает в рамках финансовой системы США и имеет прямой доступ к долларовым операциям. В этой связи азербайджанские банки не будут идти на какие-либо операции с Ираном в данном направлении. Соответствующие ограничения существовали и ранее, и как напрямую, так и косвенно банки будут стараться их избегать. В такой ситуации возникает определенный риск роста теневой экономики, поскольку часть подобных операций может осуществляться альтернативными, непрозрачными способами», — считает Ибрагимов.

По словам экономиста, с учетом отмены 907-й поправки и стремления США вывести отношения с Азербайджаном на новый политический уровень Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы двусторонние отношения оказались под угрозой.

«Иран является важным региональным игроком и государством, находящимся в центре многих региональных проектов. Однако Азербайджан в данной ситуации будет проводить взвешенную и сбалансированную экономико-политическую линию», — добавил Ибрагимов.