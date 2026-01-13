Катар участвует в переговорах по Ирану

Катар задействован в переговорном процессе для поиска дипломатического решения ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, сообщает ТАСС.

«Мы все еще находимся на той стадии, когда верим, что дипломатическое решение может быть найдено. Именно поэтому [мы] непублично взаимодействуем со всеми сторонами в регионе», - сказал он на брифинге для журналистов.

Власти Катара приняли все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности населения эмирата в связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана, сообщил Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Что касается нашей обороны, то, как и в случае любой эскалации и любого конфликта, происходящих в регионе, правительство приняло все возможные меры предосторожности, чтобы гарантировать, что безопасность граждан и жителей Катара является важнейшей задачей для всех в правительстве, включая, конечно, оборонное и другие [ведомства]», - сказал он, отвечая на вопрос о мерах безопасности в свете взаимных угроз Вашингтона и Тегерана.

В этой связи представитель катарского внешнеполитического ведомства отметил, что Доха участвует в переговорном процессе для решения ситуации вокруг Ирана. Он уточнил, что на данный момент не может выделить какую-либо конкретную инициативу, но подтвердил, что «переговоры и звонки продолжаются».