USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Рада отправила в отставку министра обороны и главу СБУ

16:32 1306

Депутаты Верховной Рады приняли отставку министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. За это решение на пленарном заседании 13 января проголосовали 265 членов парламента.

Денис Шмыгаль

«Я покидаю эту должность с уверенностью, что последующие процессы станут фундаментом для дальнейших изменений и реформ, а наши общие достижения будут служить основой устойчивости Украины», — заявил Шмыгаль, выступая в Раде.

Депутаты также поддержали увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. За это решение проголосовали 235 парламентариев. Малюк объявил, что покидает свой пост еще в начале января. Временным главой СБУ стал начальник центра спецопераций «А» службы Евгений Хмара.

Денис Шмыгаль возглавлял Министерство обороны Украины с июля 2025 года. До этого он пять лет занимал пост премьер-министра страны.

В начале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил «изменить формат работы министерства обороны» и предложил возглавить ведомство министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
16:12 2490
Половина указов Путина осталась засекреченной
Половина указов Путина осталась засекреченной
17:14 647
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи обновлено 15:08
15:08 4075
Как отразится на Азербайджане решение Трампа
Как отразится на Азербайджане решение Трампа рассказал экономист
16:20 2020
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема; все еще актуально
12:48 2820
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
16:05 1681
Израильтяне открыли огонь по испанцам
Израильтяне открыли огонь по испанцам
15:16 2490
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 4068
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 4209
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 677
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 1629

