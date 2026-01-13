Экс-президенту грозит смертная казнь

Группа специального прокурора рекомендовала суду назначить наказание в виде смертной казни для бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Уголовный кодекс страны предусматривает три вида наказания за организацию мятежа для главаря заговорщиков: смертную казнь, пожизненное заключение и пожизненное заключение без принудительных работ.
Юн Сок Ёль был обвинен в организации мятежа из-за введения военного положения в нарушение конституции в декабре 2024 года. Вердикт суда по его делу ожидается в начале февраля. Смертная казнь не применяется в Южной Корее с 1997 года.