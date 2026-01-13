USD 1.7000
Новая эра цифрового банкинга: следите за всеми банковскими операциями в Birbank

17:04 287

Первое в Азербайджане цифровое банковское приложение Birbank полностью интегрировалось с нормативными актами и технической платформой Центрального банка, регулирующими концепцию «Открытого банкинга». Благодаря этому впервые на финансовом рынке страны данная функциональность стала доступна в мобильном приложении Birbank.

Теперь клиенты Birbank могут удобно просматривать счета в других банках, подключенных к системе «Открытого банкинга», прямо в мобильном приложении. Это позволяет пользователям контролировать все свои финансовые операции из одного места и получать удобный и простой инструмент для мониторинга.

Для подключения достаточно выполнить следующие шаги:

* Войдите в мобильное приложение Birbank;

* Перейдите в раздел «Открытый банкинг»;

* Выберите опцию добавить счет другого банка;

* В открывшемся списке выберите нужный банк и добавьте счет.

После этого вся информация о совершенных операциях за последние 90 дней будет доступна в приложении Birbank. Обратите внимание, что на данном этапе данные о депозитах и кредитах не отображаются, а выполнение переводов, платежей и других операций не предусмотрено. Клиенты могут в любое время удалять добавленные банковские счета и отзывать предоставленные разрешения.

Скачать приложение можно по ссылке: http://www.b-b.az/bbha

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
16:12 2492
Половина указов Путина осталась засекреченной
Половина указов Путина осталась засекреченной
17:14 651
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи обновлено 15:08
15:08 4076
Как отразится на Азербайджане решение Трампа
Как отразится на Азербайджане решение Трампа рассказал экономист
16:20 2022
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема; все еще актуально
12:48 2820
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
16:05 1682
Израильтяне открыли огонь по испанцам
Израильтяне открыли огонь по испанцам
15:16 2493
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 4069
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 4212
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 678
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 1629

