Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Половина указов Путина осталась засекреченной

17:14

Президент России Владимир Путин в 2025 году подписал не менее 1010 указов, из которых 449 остались неопубликованными, что составило 44,5% всех документов, подсчитало издание «Верстка» по данным официального портала правовых актов.

По сравнению с 2024 годом доля засекреченных указов выросла на 3,4 процентных пункта, тогда как власти не опубликовали 465 из 1132 документов. При этом этот показатель все же ниже уровней 2022 и 2023 годов, когда засекреченными оказались 45% и 49,5% указов соответственно.

Из опубликованных в 2025 году указов 9,3% (52 из 561) касались присвоения почетных наименований воинским подразделениям. Этот показатель почти повторил абсолютный рекорд 2023 года, когда Путин присвоил почетные наименования 55 подразделениям.

Секретные указы могут охватывать разные темы, однако чаще всего их используют для награждения военных и помилования осужденных, завербованных в штурмовые отряды. Например, одним из таких указов Путин наградил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени.

