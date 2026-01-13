Россия хотела отрезать Украину от Черного моря

USD 1.7000
Прошлый год стал серьезным испытанием для Украины, поскольку Россия стремилась завершить войну на своих условиях - путем военного разгрома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По его словам, россияне пытались захватить остальные территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей, правобережье Херсонской области, а также планировали выйти к Одессе, чтобы полностью отрезать Украину от Черного моря.

«Мы не допустили критических прорывов россиян, сорвали их планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций», - заявил Сырский.

Он подчеркнул, что украинские войска работали на пределе возможностей и наносили российской армии максимальные потери. По его словам, в течение года численность войск РФ была сокращена более чем на 418 тысяч человек.

«Этот год доказал: мы способны системно истощать российскую армию и ощутимо уменьшать ее потенциал. Силы обороны Украины… сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий», - отметил главком ВСУ.

