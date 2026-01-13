USD 1.7000
Azercell представляет подписку Premium для сервиса SMSRadar

17:24 184

Мобильный оператор запустил подписку Premium для сервиса SMSRadar, предназначенного для автовладельцев. Новая подписка предоставляет водителям быстрый и удобный доступ к более подробной информации о своем автомобиле в рамках одного сервиса.

SMSRadar Premium позволяет пользователям отслеживать информацию о регистрации автомобиля и страховке, контролировать штрафы и действующие ограничения на водительские права. Кроме того, сервис предоставляет доступ к бесплатным пробным экзаменам и разделу «Вопросы и ответы».

Для подключения к сервису абоненты могут отправить SMS со словом «P» на короткий номер 5666. Ежемесячная плата за подписку Premium составляет 1 манат.

Приложение SMSRadar доступно на платформах Google Play Store и Apple App Store.

