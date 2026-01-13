Генерал Ахмедов снят с должности

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России по береговым и сухопутным войскам генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета «по интеграции новых субъектов Российской Федерации» Общественной палаты РФ.

В конце декабря украинская сторона заявила об отражении механизированного наступления российских подразделений морской пехоты в районе Добропольского выступа. По сообщениям, в ходе боев применялись беспилотники, реактивные системы залпового огня, артиллерия и минные заграждения. Заявленные потери российской стороны включали несколько танков, боевых бронированных машин, инженерную технику и квадроциклы. Российский военный блогер Владимир Романов возложил ответственность за неудачные действия на генерала Сухраба Ахмедова, который, по его утверждению, координировал действия морской пехоты на этом направлении.

Ранее, в мае 2024 года, Ахмедов уже был снят с должности командующего 20-й армией. В 2023 году ряд российских военных блогеров связывали с его действиями гибель военнослужащих под Кременной после удара ракетной системы HIMARS. Тогда сообщалось, что личный состав длительное время находился на открытой местности, что сделало его уязвимым для удара.

Несмотря на критику, в декабре 2023 года Сухрабу Ахмедову было присвоено звание генерал-лейтенанта, а в июле 2025 года он получил звание Героя России.