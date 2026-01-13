Ревнивец отправился за решетку на 16 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Самандаром Сафайи, гражданином Республики Афганистан, обвиняемым в убийстве и покушении на убийство.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании, которое вела судья Нигяр Иманова. Самандар Сафайи приговорен к 16 годам лишения свободы.

Отметим, что убийство произошло 9 июля прошлого года в Бинагадинском районе Баку. Расследование, проведенное районной прокуратурой, показало, что Нушаба Сафарова (Сафайи) была убита на почве ревности. Инцидент произошел на глазах у несовершеннолетнего ребенка супругов Сафайи. После убийства жены Самандар Сафайи отправился к месту, где находился таксист Джанмирза Джаббаров, и нанес ему тяжелое ножевое ранение.

В отношении Самандара Сафайи было возбуждено уголовное дело по факту, предусмотренному статьями 120.2.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух или более лиц) УК Азербайджана.