Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

«Гаванский синдром»: Пентагон тайно испытывал оружие с российскими компонентами

Пентагон в ходе секретной операции приобрел и более года испытывал устройство с российскими компонентами, вызывающее предполагаемые случаи так называемого «гаванского синдрома», сообщили источники телеканала CNN.

По их данным, Министерство внутренней безопасности США приобрело устройство за несколько миллионов долларов, предоставленных военным ведомством, незадолго до инаугурации действующего президента Дональда Трампа в январе 2025 года. Как пояснили собеседники CNN, за аппарат заплатили «восьмизначную сумму», однако точную цифру не раскрыли.

 

Телеканал отмечает, что устройство генерирует импульсные радиоволны, которые, по мнению ряда должностных лиц и ученых, могут быть причиной инцидентов, известных как «акустические атаки». Источники телеканала утверждают, что аппарат содержит российские компоненты, однако не является полностью разработкой России. В материале подчеркивается, что власти пытаются установить, как оборудование, достаточно мощное для причинения ущерба, о котором сообщали пострадавшие, могло быть создано в портативном виде – устройство помещается в обычный рюкзак.

Специалисты продолжают изучать аппарат и ищут его возможную связь с десятками аномальных случаев, объяснить которые власти так и не смогли. По данным CNN, часть сотрудников администрации США относится к оборудованию скептически. Вместе с тем в стране опасаются, что при доказанной эффективности технология может распространиться по всему миру. Центральное разведывательное управление США отказалось комментировать эту информацию. Источники также не сообщили телеканалу, у кого было приобретено устройство и как правительство США узнало о его существовании.

Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
Половина указов Путина осталась засекреченной
Половина указов Путина осталась засекреченной
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи обновлено 15:08
Как отразится на Азербайджане решение Трампа
Как отразится на Азербайджане решение Трампа рассказал экономист
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема; все еще актуально
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
Израильтяне открыли огонь по испанцам
Израильтяне открыли огонь по испанцам
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
