«Гаванский синдром»: Пентагон тайно испытывал оружие с российскими компонентами

По их данным, Министерство внутренней безопасности США приобрело устройство за несколько миллионов долларов, предоставленных военным ведомством, незадолго до инаугурации действующего президента Дональда Трампа в январе 2025 года. Как пояснили собеседники CNN, за аппарат заплатили «восьмизначную сумму», однако точную цифру не раскрыли.

Телеканал отмечает, что устройство генерирует импульсные радиоволны, которые, по мнению ряда должностных лиц и ученых, могут быть причиной инцидентов, известных как «акустические атаки». Источники телеканала утверждают, что аппарат содержит российские компоненты, однако не является полностью разработкой России. В материале подчеркивается, что власти пытаются установить, как оборудование, достаточно мощное для причинения ущерба, о котором сообщали пострадавшие, могло быть создано в портативном виде – устройство помещается в обычный рюкзак.

Специалисты продолжают изучать аппарат и ищут его возможную связь с десятками аномальных случаев, объяснить которые власти так и не смогли. По данным CNN, часть сотрудников администрации США относится к оборудованию скептически. Вместе с тем в стране опасаются, что при доказанной эффективности технология может распространиться по всему миру. Центральное разведывательное управление США отказалось комментировать эту информацию. Источники также не сообщили телеканалу, у кого было приобретено устройство и как правительство США узнало о его существовании.