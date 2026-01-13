«Гаванский синдром»: Пентагон тайно испытывал оружие с российскими компонентами

Пентагон в ходе секретной операции приобрел и более года испытывал устройство с российскими компонентами, вызывающее предполагаемые случаи так называемого «гаванского синдрома», сообщили источники телеканала CNN.
По их данным, Министерство внутренней безопасности США приобрело устройство за несколько миллионов долларов, предоставленных военным ведомством, незадолго до инаугурации действующего президента Дональда Трампа в январе 2025 года. Как пояснили собеседники CNN, за аппарат заплатили «восьмизначную сумму», однако точную цифру не раскрыли.
Телеканал отмечает, что устройство генерирует импульсные радиоволны, которые, по мнению ряда должностных лиц и ученых, могут быть причиной инцидентов, известных как «акустические атаки». Источники телеканала утверждают, что аппарат содержит российские компоненты, однако не является полностью разработкой России. В материале подчеркивается, что власти пытаются установить, как оборудование, достаточно мощное для причинения ущерба, о котором сообщали пострадавшие, могло быть создано в портативном виде – устройство помещается в обычный рюкзак.
Специалисты продолжают изучать аппарат и ищут его возможную связь с десятками аномальных случаев, объяснить которые власти так и не смогли. По данным CNN, часть сотрудников администрации США относится к оборудованию скептически. Вместе с тем в стране опасаются, что при доказанной эффективности технология может распространиться по всему миру. Центральное разведывательное управление США отказалось комментировать эту информацию. Источники также не сообщили телеканалу, у кого было приобретено устройство и как правительство США узнало о его существовании.