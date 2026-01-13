Дело о насилии над подростком: пятеро арестованных

В Бейлагане задержаны пять человек, подозреваемых в совершении аморальных действий в отношении девочки-подростка. Сообщается, что один из задержанных - сын известного бизнесмена.

Haqqin.az уточнил имена задержанных — это Хикмет Акперли, Икрам Сулейманлы, Ази Садыгов, Хаял Гахраманов и Эльгюн Асланлы. Сообщается, что отец Х.Гахраманова — известный торговец в Бейлаганском районе, владеет бизнесом, в том числе рынком. Хикмет Акперли, как утверждается, занимается продажей одежды.

Пострадавшая, 15-летняя девочка, проживает с матерью в этом же районе. Мать несовершеннолетней, узнав об инциденте, подала заявление в полицию.

Пресс-секретарь Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу заявил, что госкомитет незамедлительно связался с Комиссией по защите прав детей при Исполнительной власти Бейлаганского района по поводу инцидента. По его словам, была проведена оценка семьи несовершеннолетней и текущего положения подростка. В настоящее время принимаются соответствующие меры для защиты прав несовершеннолетней. Государственный комитет держит ситуацию под контролем, сообщил Марданоглу.

Позднее haqqin.az стало известно, что принято решение по делу лиц, задержанных в Бейлагане. Рассмотрение соответствующего представления прокурора состоялось в Бейлаганском районном суде. Согласно решению, представление было удовлетворено, и в отношении Хикмета Акперли, Икрама Сулейманлы, Ази Садыгова, Хаяла Гахраманова и Эльгюна Асланлы было назначено наказание в виде ареста на 4 месяца. Им предъявлено обвинение по статье 152.4.1 (сексуальные действия с лицом, не достигшим шестнадцати лет, или иные действия сексуального характера, если они совершались неоднократно) УК Азербайджана.