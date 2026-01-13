Иранцы протестуют. А цены растут

Об этом сообщили haqqin.az продавцы магазинов, занимающихся реализацией иранских товаров. По их словам, в последнем месяце прошлого года в Иране произошел ощутимый рост цен. Цена на рис в зависимости от сорта выросла на 1–2 маната за килограмм, чай подорожал на 1 манат, сливочное масло — на 2 маната. Также повысились цены на специи. Продавцы считают, что, если возникнут проблемы с поставками, цены могут вырасти еще больше. Пока на складах остаются запасы, но рост цен уже ощущается. Иранское жидкое мыло, стиральные порошки, отбеливающие средства подорожали на 0,5 - 1 манат, финики в зависимости от сорта — на 1–3 маната, орехи — на 2–3 маната за килограмм. Выросли в цене также мед и молочная продукция.

На фоне масштабных антиправительственных протестов в Иране импорт продукции из этой страны в Азербайджан значительно осложнился. На азербайджанском рынке наблюдается рост цен на товары, привозимые из Ирана. Особенно подорожали рис, сливочное масло, чай, специи и моющие средства.

Экономист Рауф Гараев заявил, что рост цен на товары, привозимые из Ирана, ожидаем. При этом каких‑то серьезных экономических изменений не прогнозируется. Однако, если масштаб протестов расширится, цены на иранскую продукцию, а также на товары, перевозимые транзитом через исламскую республику, возрастут. «Даже если импорт из Ирана осложнится, это не приведет к дефициту. Дешевые товары, которые мы покупали там, будут заменены продукцией из других стран. Но по некоторым товарам выбор сократится. Были продукты, которые в определенной степени регулировали рынок, и люди с низким доходом покупали иранские товары», — сказал экономист.

Гараев отметил, что по качеству иранская продукция не сильно уступает товарам из других стран: «С другой стороны, экономические события в соседней стране хоть немного, но влияют и на другие государства. У Азербайджана есть возможность выхода на альтернативные рынки. Однако в любом случае на рынке будет наблюдаться, пусть небольшой, но рост цен». Эксперт считает, что происходящие процессы делают развитие местного производства неизбежным.

Экономист Халид Керимли же сказал, что в декабре прошлого года в Иране произошла серьезная девальвация, что осложнило процесс купли‑продажи и формирования цен. Нынешние протесты также окажут влияние на цены. Однако в любом случае прогнозы можно делать лишь в зависимости от продолжительности протестов.

В Государственном таможенном комитете на вопрос, возникли ли за последние дни трудности с импортом продукции из Ирана, ответа не дали.