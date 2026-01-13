Иранская разведка перехватила Starlink

По данным ведомства, груз был «незаконно ввезен в страну из одного из государств региона и планировался к распределению в провинциях, где в последние дни проходили беспорядки».

В составе партии — 100 приемников дальнего действия, 50 усилителей сигнала BTS, 743 модема 5G различных брендов и 799 современных мобильных телефонов.

В министерстве утверждают, что при использовании этого оборудования в комплексе «иностранные агенты и террористические группы» могли бы получать доступ к мобильной связи и интернету в труднодоступных районах — горах, пустынях и зонах без телекоммуникационной инфраструктуры — для ведения «разведки и диверсионной деятельности».