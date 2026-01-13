USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Иранская разведка перехватила Starlink

18:07 2641

Министерство разведки Ирана заявило о перехвате крупной партии «шпионского оборудования», включающего, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink.

По данным ведомства, груз был «незаконно ввезен в страну из одного из государств региона и планировался к распределению в провинциях, где в последние дни проходили беспорядки».

В составе партии — 100 приемников дальнего действия, 50 усилителей сигнала BTS, 743 модема 5G различных брендов и 799 современных мобильных телефонов.

В министерстве утверждают, что при использовании этого оборудования в комплексе «иностранные агенты и террористические группы» могли бы получать доступ к мобильной связи и интернету в труднодоступных районах — горах, пустынях и зонах без телекоммуникационной инфраструктуры — для ведения «разведки и диверсионной деятельности».

Азербайджан на связи с Венесуэлой
19:53 436
НАТО об огромных потерях России
19:39 610
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
14:19 5299
Призыв Трампа к иранцам: Захватывайте госучреждения! Помощь уже в пути!
18:54 5261
Суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
18:38 2303
Европа верит в аятолл
18:11 2492
Иранская разведка перехватила Starlink
18:07 2642
Иранцы протестуют. А цены растут
18:02 1474
Пентагон испытывал оружие с российскими компонентами
17:38 1814
Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
16:12 4727
Половина указов Путина осталась засекреченной
17:14 2216

