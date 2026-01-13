Суд принял решение по Аднану Ахмедзаде

В рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении бизнесмена Аднана Ахмедзаде, был продлен срок избранной в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста.

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа. Представление было удовлетворено, и срок меры пресечения в виде ареста в отношении Ахмедзаде продлен.

Отметим, что Аднан Ахмедзаде был задержан сотрудниками СГБ в сентябре прошлого года. Ему предъявлены обвинения в совершении диверсий против экономической безопасности, а также в присвоении средств в особо крупном размере.