USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Подписаться на уведомления
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Новость дня
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

НАТО об огромных потерях России

19:39 616

Россия стремится к долгосрочной конфронтации в сотрудничестве с такими странами, как Китай, Иран и Северная Корея, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

«Давайте не будем забывать о том, что в настоящее время русские теряют огромное количество солдат из-за украинской обороны — стойкой украинской обороны. За один месяц это составляет от 20 000 до 25 000 убитых российских солдат. Я говорю не о тяжелораненых, а о тех, кто погиб — мертвых — от 20 000 до 25 000 в месяц. Если сравнить это с афганской войной в 1980-х годах, где они потеряли около 20 000 солдат за десять лет, контраст очевиден. Теперь они теряют это количество — и даже больше — всего за один месяц. 

Нельзя отрицать, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран все больше сближаются и бросают нам вызов. Но они только начинают понимать, что на самом деле означает партнерство. Мы намного впереди — мы можем опираться на десятилетия дружбы. Время, когда мы удобно позволяли Соединенным Штатам нести бремя нашей безопасности, закончилось. США абсолютно привержены НАТО, но эта приверженность сопровождается четким и давним ожиданием того, что Европа и Канада возьмут на себя больше ответственности за свою собственную безопасность. Я считаю, что это только справедливо», - отметил генсек.

Азербайджан на связи с Венесуэлой
Азербайджан на связи с Венесуэлой
19:53 444
НАТО об огромных потерях России
НАТО об огромных потерях России
19:39 617
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации; все еще актуально
14:19 5300
Призыв Трампа к иранцам: Захватывайте госучреждения! Помощь уже в пути!
Призыв Трампа к иранцам: Захватывайте госучреждения! Помощь уже в пути! обновлено 18:54
18:54 5267
Суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
Суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
18:38 2309
Европа верит в аятолл
Европа верит в аятолл
18:11 2496
Иранская разведка перехватила Starlink
Иранская разведка перехватила Starlink видео
18:07 2647
Иранцы протестуют. А цены растут
Иранцы протестуют. А цены растут
18:02 1476
Пентагон испытывал оружие с российскими компонентами
Пентагон испытывал оружие с российскими компонентами
17:38 1816
Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
16:12 4728
Половина указов Путина осталась засекреченной
Половина указов Путина осталась засекреченной
17:14 2218

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан на связи с Венесуэлой
Азербайджан на связи с Венесуэлой
19:53 444
НАТО об огромных потерях России
НАТО об огромных потерях России
19:39 617
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации; все еще актуально
14:19 5300
Призыв Трампа к иранцам: Захватывайте госучреждения! Помощь уже в пути!
Призыв Трампа к иранцам: Захватывайте госучреждения! Помощь уже в пути! обновлено 18:54
18:54 5267
Суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
Суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
18:38 2309
Европа верит в аятолл
Европа верит в аятолл
18:11 2496
Иранская разведка перехватила Starlink
Иранская разведка перехватила Starlink видео
18:07 2647
Иранцы протестуют. А цены растут
Иранцы протестуют. А цены растут
18:02 1476
Пентагон испытывал оружие с российскими компонентами
Пентагон испытывал оружие с российскими компонентами
17:38 1816
Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
16:12 4728
Половина указов Путина осталась засекреченной
Половина указов Путина осталась засекреченной
17:14 2218
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться