Россия стремится к долгосрочной конфронтации в сотрудничестве с такими странами, как Китай, Иран и Северная Корея, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

«Давайте не будем забывать о том, что в настоящее время русские теряют огромное количество солдат из-за украинской обороны — стойкой украинской обороны. За один месяц это составляет от 20 000 до 25 000 убитых российских солдат. Я говорю не о тяжелораненых, а о тех, кто погиб — мертвых — от 20 000 до 25 000 в месяц. Если сравнить это с афганской войной в 1980-х годах, где они потеряли около 20 000 солдат за десять лет, контраст очевиден. Теперь они теряют это количество — и даже больше — всего за один месяц.

Нельзя отрицать, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран все больше сближаются и бросают нам вызов. Но они только начинают понимать, что на самом деле означает партнерство. Мы намного впереди — мы можем опираться на десятилетия дружбы. Время, когда мы удобно позволяли Соединенным Штатам нести бремя нашей безопасности, закончилось. США абсолютно привержены НАТО, но эта приверженность сопровождается четким и давним ожиданием того, что Европа и Канада возьмут на себя больше ответственности за свою собственную безопасность. Я считаю, что это только справедливо», - отметил генсек.