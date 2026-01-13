Азербайджан на связи с Венесуэлой

USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем Пинто.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены последние события в Венесуэле, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Венесуэлой.

Байрамов выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате произошедших в Венесуэле событий. Он также выразил надежду на восстановление мира и стабильности в Венесуэле и сохранение единства страны.

В свою очередь, венесуэльский министр подробно проинформировал о последних событиях. Он отметил, что президентские функции в Венесуэле успешно выполняются, а государственные институты продолжают работать в штатном режиме.

Кроме того, министр подчеркнул, что диалог с американской стороной продолжается, деятельность американских компаний, в частности в энергетическом секторе, возобновлена, а также ведутся переговоры о взаимном возобновлении работы посольств.

Стороны подчеркнули важность продолжения усилий по развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Венесуэлой, а также сотрудничества, основанного на взаимной поддержке и солидарности, в рамках международных организаций, прежде всего ООН и Движения неприсоединения.

