Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Армения о пользе мира с Азербайджаном

20:16 1255

Парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном 8 августа 2025 года в Вашингтоне и принятие совместной декларации установили мир на Южном Кавказе, что также отражается на работе, проводимой в рамках международных организаций и многосторонних платформ. Об этом заявил замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян.

«Этот мир позволяет Армении активнее участвовать в различных процессах и продвигать собственную повестку дня. Можно сказать, что в результате установленного мира Армения, наряду с вопросами безопасности, также стала более активно участвовать в повестке дня развития, экономической инфраструктуре и климатических вопросах в рамках международных организаций, что чрезвычайно важно для Армении», - сказал Абисогомонян.

Между Европой и США пробежала черная кошка
Между Европой и США пробежала черная кошка
22:09 266
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры
21:47 820
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
21:14 1354
Запад готовится к обрушению Ирана
Запад готовится к обрушению Ирана обновлено; наше послесловие
17:40 6328
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
21:48 761
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
21:35 783
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены...
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены... обновлено 21:57
21:57 10845
Полковнику Гурбанову срезали срок
Полковнику Гурбанову срезали срок
20:55 1240
Гренландия сделала свой выбор
Гренландия сделала свой выбор
20:49 2395
Азербайджан на связи с Венесуэлой
Азербайджан на связи с Венесуэлой
19:53 2582
НАТО об огромных потерях России
НАТО об огромных потерях России
19:39 3251

