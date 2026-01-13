Армения о пользе мира с Азербайджаном

Парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном 8 августа 2025 года в Вашингтоне и принятие совместной декларации установили мир на Южном Кавказе, что также отражается на работе, проводимой в рамках международных организаций и многосторонних платформ. Об этом заявил замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян.

«Этот мир позволяет Армении активнее участвовать в различных процессах и продвигать собственную повестку дня. Можно сказать, что в результате установленного мира Армения, наряду с вопросами безопасности, также стала более активно участвовать в повестке дня развития, экономической инфраструктуре и климатических вопросах в рамках международных организаций, что чрезвычайно важно для Армении», - сказал Абисогомонян.