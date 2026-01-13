Сеидова «заказала» своего мужа и поплатилась сполна

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Азизы Сеидовой, обвиняемой в организации убийства собственного мужа, а также ее предполагаемых соучастников — Мехди Мамедова, Бахтияра Ферзалиева и Эльвина Алиева.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Романа Алекберли. Согласно решению суда, Азиза Сеидова приговорена к 17 годам лишения свободы, Мехди Мамедов — к 18 годам и 6 месяцам, Бахтияр Ферзалиев и Эльвин Алиев — к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый.

Убийство произошло 16 марта 2023 года в Сабунчинском районе Баку. В тот день в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Али Сеидли, 1993 года рождения, возле его частного дома.

В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранительные органы пришли к выводу о наличии обоснованных подозрений в том, что преступление было совершено по инициативе супруги погибшего — Азизы Сеидовой, 2000 года рождения. Согласно версии следствия, убийство было осуществлено Мехди Мамедовым (1981 г.р.), Эльвином Алиевым (1988 г.р.) и Бахтияром Ферзалиевым (1995 г.р.).

Азизе Сеидовой были предъявлены обвинения по статьям 32.3, 32.4, 120.2.1, 120.2.4 и 120.2.5 Уголовного кодекса Азербайджана — в подстрекательстве и организации умышленного убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, из корыстных побуждений и по заказу.

Остальным фигурантам дела обвинения были предъявлены по статьям 120.2.1, 120.2.4 и 120.2.5 УК Азербайджана — умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, из корыстных побуждений и по заказу. В отношении всех обвиняемых была избрана мера пресечения в виде ареста.