Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Сеидова «заказала» своего мужа и поплатилась сполна

Инара Рафикгызы
20:33 1525

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Азизы Сеидовой, обвиняемой в организации убийства собственного мужа, а также ее предполагаемых соучастников — Мехди Мамедова, Бахтияра Ферзалиева и Эльвина Алиева.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Романа Алекберли. Согласно решению суда, Азиза Сеидова приговорена к 17 годам лишения свободы, Мехди Мамедов — к 18 годам и 6 месяцам, Бахтияр Ферзалиев и Эльвин Алиев — к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый.

Убийство произошло 16 марта 2023 года в Сабунчинском районе Баку. В тот день в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Али Сеидли, 1993 года рождения, возле его частного дома.

В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранительные органы пришли к выводу о наличии обоснованных подозрений в том, что преступление было совершено по инициативе супруги погибшего — Азизы Сеидовой, 2000 года рождения. Согласно версии следствия, убийство было осуществлено Мехди Мамедовым (1981 г.р.), Эльвином Алиевым (1988 г.р.) и Бахтияром Ферзалиевым (1995 г.р.).

Азизе Сеидовой были предъявлены обвинения по статьям 32.3, 32.4, 120.2.1, 120.2.4 и 120.2.5 Уголовного кодекса Азербайджана — в подстрекательстве и организации умышленного убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, из корыстных побуждений и по заказу.

Остальным фигурантам дела обвинения были предъявлены по статьям 120.2.1, 120.2.4 и 120.2.5 УК Азербайджана — умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, из корыстных побуждений и по заказу. В отношении всех обвиняемых была избрана мера пресечения в виде ареста.

Между Европой и США пробежала черная кошка
Между Европой и США пробежала черная кошка
22:09 269
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры
21:47 823
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
21:14 1356
Запад готовится к обрушению Ирана
Запад готовится к обрушению Ирана обновлено; наше послесловие
17:40 6328
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
21:48 762
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
21:35 785
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены...
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены... обновлено 21:57
21:57 10850
Полковнику Гурбанову срезали срок
Полковнику Гурбанову срезали срок
20:55 1241
Гренландия сделала свой выбор
Гренландия сделала свой выбор
20:49 2396
Азербайджан на связи с Венесуэлой
Азербайджан на связи с Венесуэлой
19:53 2584
НАТО об огромных потерях России
НАТО об огромных потерях России
19:39 3252

