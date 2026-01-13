USD 1.7000
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Гренландия сделала свой выбор

20:49 2398

В Гренландии отвергают варианты присоединиться к Соединенным Штатам и предпочитают быть в союзе с Данией, то есть остров пока откладывает планы на независимость - на фоне угроз президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Об заявил премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 13 января Нильсен заявил, что Гренландия предпочитает и дальше быть в союзе с датчанами, а присоединение к США не рассматривает.

«Сейчас мы сталкиваемся с геополитическим кризисом, и, если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию... Мы выбираем Гренландию, которую мы знаем сегодня, которая является частью Королевства Дания», - заявил он.

Также Нильсен добавил, что ситуация «очень серьезная», имея в виду угрозы Трампа аннексировать остров. Сами угрозы он назвал абсолютно неуместными. В целом в Гренландии, где проживает 57 тысяч человек, давно обсуждается идея получить независимость от Дании, но в то же время подавляющее большинство категорически против идеи присоединиться к США.

«Сейчас самое время быть вместе. Гренландия входит в состав Королевства Дания и полностью едина в защите основополагающих принципов», - сказал Нильсен журналистам во время пресс-конференции.

