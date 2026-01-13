USD 1.7000
Полковнику Гурбанову срезали срок

Инара Рафикгызы
20:55 1242

В Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении бывшего начальника Управления закупок и снабжения Министерства обороны полковника Меликмамеда Гурбанова, обвиняемого в присвоении в особо крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Шахина Юсифова было оглашено решение. Согласно решению, срок наказания Меликмамеда Гурбанова был сокращен с 6 лет и 6 месяцев до 6 лет. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Отметим, что Меликмамед Гурбанов занимал должность начальника Управления закупок и снабжения Министерства обороны в 2015–2019 годах. В 2021 году он был арестован Службой государственной безопасности.

Окончательным решением Бакинского апелляционного суда Гурбанову было назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

22:09 270
21:47 827
21:14 1360
17:40 6329
21:48 765
21:35 787
21:57 10855
20:55 1243
20:49 2400
19:53 2584
19:39 3254

ЭТО ВАЖНО

Между Европой и США пробежала черная кошка
Между Европой и США пробежала черная кошка
22:09 270
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры
21:47 827
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
21:14 1360
Запад готовится к обрушению Ирана
Запад готовится к обрушению Ирана обновлено; наше послесловие
17:40 6329
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
21:48 765
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
21:35 787
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены...
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены... обновлено 21:57
21:57 10855
Полковнику Гурбанову срезали срок
Полковнику Гурбанову срезали срок
20:55 1243
Гренландия сделала свой выбор
Гренландия сделала свой выбор
20:49 2400
Азербайджан на связи с Венесуэлой
Азербайджан на связи с Венесуэлой
19:53 2584
НАТО об огромных потерях России
НАТО об огромных потерях России
19:39 3254
