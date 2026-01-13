Полковнику Гурбанову срезали срок

В Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении бывшего начальника Управления закупок и снабжения Министерства обороны полковника Меликмамеда Гурбанова, обвиняемого в присвоении в особо крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Шахина Юсифова было оглашено решение. Согласно решению, срок наказания Меликмамеда Гурбанова был сокращен с 6 лет и 6 месяцев до 6 лет. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Отметим, что Меликмамед Гурбанов занимал должность начальника Управления закупок и снабжения Министерства обороны в 2015–2019 годах. В 2021 году он был арестован Службой государственной безопасности.

Окончательным решением Бакинского апелляционного суда Гурбанову было назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.