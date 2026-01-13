Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»

Счетная палата опубликовала заключение по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2026 год, из которого следует, что в ближайшей перспективе структура его доходов претерпит заметные изменения.
В частности, в 2026 году дивидендные поступления от нефтегазовых проектов, которые на протяжении последних лет оставались одним из значимых источников пополнения активов SOFAZ, резко сократятся и фактически утратят прежнее значение.
В документе подчеркивается, что дивиденды, выплачиваемые инвесторами в рамках подписания и исполнения нефтегазовых соглашений, в 2026 году будут существенно ниже прежних уровней. Основная причина связана с завершением обязательств по статье 29.2 Соглашения о совместной разработке и разделе продукции глубинной части блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря. В период с 2018 по 2025 год компании-участники консорциума перечислили в общей сложности 3,6 миллиарда долларов США, полностью выполнив дивидендные обязательства, предусмотренные соглашением. Именно эти выплаты формировали львиную долю дивидендных поступлений в Госнефтефонд, и их завершение автоматически приводит к резкому сокращению данного источника доходов.
По газоконденсатному месторождению «Шахдениз» дивидендная картина также выглядит крайне сдержанно. Счетная палата сообщает, что в 2026 году бонусные выплаты по этому проекту прогнозируются в размере всего 600 тысяч долларов США. Для сравнения, за 9 месяцев 2025 года по данному направлению было получено более 450 миллионов долларов США, что соответствовало 99,7 процента от прогнозируемой годовой суммы, заложенной в бюджете фонда на прошлый год. Таким образом, ожидаемое сокращение носит не циклический, а структурный характер.
Отдельное внимание в заключении Счетной палаты уделено проекту «Южный газовый коридор». В 2025 году дивидендные поступления в SOFAZ по этому проекту не зафиксированы. При этом SOCAR, выступающая исполнительной организацией, официально уведомила, что в период с 2026 по 2029 год дивидендные выплаты по данному проекту не предусмотрены.
Несмотря на это, в проекте бюджета Госнефтефонда на 2026 год были спрогнозированы поступления по линии «Южного газового коридора» в размере 404,4 миллиона манатов, или порядка 237,9 миллиона долларов США. Столь ощутимая диспропорция между прогнозами фонда и позицией SOCAR была зафиксирована Счетной палатой как фактор потенциального риска для исполнения доходной части бюджета.
Напомним, закрытое акционерное общество «Южный газовый коридор» было создано в 2014 году для консолидации, управления и финансирования долей Азербайджана в проектах по полномасштабной разработке месторождения «Шахдениз», расширению Южно-Кавказского газопровода, а также в проектах Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов. Учредителями компании выступили Министерство экономики с долей в 51 процент и SOCAR с долей в 49 процентов. По замыслу, дивиденды от управления акциями в этих проектах должны были перечисляться в Государственный нефтяной фонд.
Аналогичная ситуация складывается и вокруг турецкого нефтеперерабатывающего завода SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR). Финансирование доли участия Азербайджана в этом проекте также было обеспечено за счет средств SOFAZ. Для управления долями было создано акционерное общество, 40 процентов акций которого принадлежит государству, а остальные находятся у SOCAR. Согласно действующей логике, дивиденды по этим акциям также должны поступать в Госнефтефонд. Но, как следует из направленного в SOFAZ официального письма SOCAR, ни по проекту STAR, ни по «Южному газовому коридору» дивидендные поступления в 2026-2029 годах не планируются вообще.
В результате в 2025 году по направлению доходов от дивидендов и распределения прибыли по нефтегазовым проектам прогнозировалось поступление 396,2 миллиона манатов, однако за 9 месяцев минувшего года средства не поступили, и до конца отчетного периода их поступление также не ожидалось. Эта тенденция напрямую переносится и на среднесрочный горизонт.
На фоне сокращения дивидендных доходов более устойчиво выглядит другой ключевой источник формирования активов SOFAZ - доходы от управления средствами фонда. По данным, представленным за 9 месяцев 2025 года, общий нереализованный доход от управления активами составил 3 миллиарда 79,8 миллиона долларов США. Дополнительно внебюджетные доходы фонда достигли 8 миллиардов 862 миллионов 300 тысяч долларов США, что было обеспечено, главным образом, изменением валютных курсов и ростом мировых цен на золото.
В процентном выражении нереализованный доход от управления средствами составил 4,7 процента, или 5 миллиардов 235 миллионов 7 тысяч манатов. Наибольшая доходность пришлась на портфель акций - 3,3 процента, тогда как доходность по долговым инструментам и денежному рынку составила 1,4 процента.
По состоянию на дату публикации отчета совокупные внебюджетные доходы фонда были обеспечены операциями с золотом, которые принесли 6 миллиардов 820 миллионов 1 тысячу долларов США дохода, а также разницей в валютных курсах, обеспечившей фонду 2 миллиарда 42 миллиона 2 тысячи долларов США.
Таким образом, заключение Счетной палаты фиксирует важный сдвиг в финансовой модели Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики: по мере снижения дивидендных поступлений от стратегических нефтегазовых проектов, ключевую роль в сохранении и приумножении активов SOFAZ все в большей степени начинают играть результаты управления инвестиционным портфелем и конъюнктурные факторы глобальных финансовых рынков.