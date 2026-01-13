Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»

Счетная палата опубликовала заключение по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2026 год, из которого следует, что в ближайшей перспективе структура его доходов претерпит заметные изменения. В частности, в 2026 году дивидендные поступления от нефтегазовых проектов, которые на протяжении последних лет оставались одним из значимых источников пополнения активов SOFAZ, резко сократятся и фактически утратят прежнее значение.

В документе подчеркивается, что дивиденды, выплачиваемые инвесторами в рамках подписания и исполнения нефтегазовых соглашений, в 2026 году будут существенно ниже прежних уровней. Основная причина связана с завершением обязательств по статье 29.2 Соглашения о совместной разработке и разделе продукции глубинной части блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря. В период с 2018 по 2025 год компании-участники консорциума перечислили в общей сложности 3,6 миллиарда долларов США, полностью выполнив дивидендные обязательства, предусмотренные соглашением. Именно эти выплаты формировали львиную долю дивидендных поступлений в Госнефтефонд, и их завершение автоматически приводит к резкому сокращению данного источника доходов. По газоконденсатному месторождению «Шахдениз» дивидендная картина также выглядит крайне сдержанно. Счетная палата сообщает, что в 2026 году бонусные выплаты по этому проекту прогнозируются в размере всего 600 тысяч долларов США. Для сравнения, за 9 месяцев 2025 года по данному направлению было получено более 450 миллионов долларов США, что соответствовало 99,7 процента от прогнозируемой годовой суммы, заложенной в бюджете фонда на прошлый год. Таким образом, ожидаемое сокращение носит не циклический, а структурный характер. Отдельное внимание в заключении Счетной палаты уделено проекту «Южный газовый коридор». В 2025 году дивидендные поступления в SOFAZ по этому проекту не зафиксированы. При этом SOCAR, выступающая исполнительной организацией, официально уведомила, что в период с 2026 по 2029 год дивидендные выплаты по данному проекту не предусмотрены.

Несмотря на это, в проекте бюджета Госнефтефонда на 2026 год были спрогнозированы поступления по линии «Южного газового коридора» в размере 404,4 миллиона манатов, или порядка 237,9 миллиона долларов США. Столь ощутимая диспропорция между прогнозами фонда и позицией SOCAR была зафиксирована Счетной палатой как фактор потенциального риска для исполнения доходной части бюджета. Напомним, закрытое акционерное общество «Южный газовый коридор» было создано в 2014 году для консолидации, управления и финансирования долей Азербайджана в проектах по полномасштабной разработке месторождения «Шахдениз», расширению Южно-Кавказского газопровода, а также в проектах Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов. Учредителями компании выступили Министерство экономики с долей в 51 процент и SOCAR с долей в 49 процентов. По замыслу, дивиденды от управления акциями в этих проектах должны были перечисляться в Государственный нефтяной фонд. Аналогичная ситуация складывается и вокруг турецкого нефтеперерабатывающего завода SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR). Финансирование доли участия Азербайджана в этом проекте также было обеспечено за счет средств SOFAZ. Для управления долями было создано акционерное общество, 40 процентов акций которого принадлежит государству, а остальные находятся у SOCAR. Согласно действующей логике, дивиденды по этим акциям также должны поступать в Госнефтефонд. Но, как следует из направленного в SOFAZ официального письма SOCAR, ни по проекту STAR, ни по «Южному газовому коридору» дивидендные поступления в 2026-2029 годах не планируются вообще.