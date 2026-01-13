USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Подписаться на уведомления
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Новость дня
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет

21:35 792

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вокруг Гренландии нет кораблей ни России, ни Китая, но отметил, что они могут появиться там в любой момент.

«Да, их (кораблей) там нет сейчас, но они могут появиться в любой момент», - считает Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам что, вокруг Гренландии плавают российские и китайские корабли, а Дания «не в состоянии укрепить безопасность» территории.

В ходе своего выступления генсек НАТО также пообещал продолжать переговоры внутри альянса по усилению обороны Гренландии, чтобы США не потребовалось аннексировать остров.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Между Европой и США пробежала черная кошка
Между Европой и США пробежала черная кошка
22:09 272
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры
21:47 833
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
21:14 1364
Запад готовится к обрушению Ирана
Запад готовится к обрушению Ирана обновлено; наше послесловие
17:40 6331
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
21:48 771
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
21:35 793
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены...
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены... обновлено 21:57
21:57 10862
Полковнику Гурбанову срезали срок
Полковнику Гурбанову срезали срок
20:55 1248
Гренландия сделала свой выбор
Гренландия сделала свой выбор
20:49 2405
Азербайджан на связи с Венесуэлой
Азербайджан на связи с Венесуэлой
19:53 2585
НАТО об огромных потерях России
НАТО об огромных потерях России
19:39 3262

ЭТО ВАЖНО

Между Европой и США пробежала черная кошка
Между Европой и США пробежала черная кошка
22:09 272
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры
21:47 833
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
21:14 1364
Запад готовится к обрушению Ирана
Запад готовится к обрушению Ирана обновлено; наше послесловие
17:40 6331
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
21:48 771
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
21:35 793
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены...
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены... обновлено 21:57
21:57 10862
Полковнику Гурбанову срезали срок
Полковнику Гурбанову срезали срок
20:55 1248
Гренландия сделала свой выбор
Гренландия сделала свой выбор
20:49 2405
Азербайджан на связи с Венесуэлой
Азербайджан на связи с Венесуэлой
19:53 2585
НАТО об огромных потерях России
НАТО об огромных потерях России
19:39 3262
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться