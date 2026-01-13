НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вокруг Гренландии нет кораблей ни России, ни Китая, но отметил, что они могут появиться там в любой момент.

«Да, их (кораблей) там нет сейчас, но они могут появиться в любой момент», - считает Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам что, вокруг Гренландии плавают российские и китайские корабли, а Дания «не в состоянии укрепить безопасность» территории.

В ходе своего выступления генсек НАТО также пообещал продолжать переговоры внутри альянса по усилению обороны Гренландии, чтобы США не потребовалось аннексировать остров.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.