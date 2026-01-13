Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху являются «главными убийцами иранского народа». Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в соцсети Х.
«Мы объявляем имена главных убийц иранского народа: 1. – Трамп, 2. – Нетаньяху», – написал Лариджани.
13 января Трамп призвал иранских протестующих продолжать проводить акции и захватывать госучреждения.
Американский лидер также заверил протестующих в том, что «помощь уже в пути». Кроме того, Трамп отменил все встречи с иранскими официальными лицами и отказался говорить с ними, пока убийства протестующих не прекратятся.