Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху являются «главными убийцами иранского народа». Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в соцсети Х.

«Мы объявляем имена главных убийц иранского народа: 1. – Трамп, 2. – Нетаньяху», – написал Лариджани.

13 января Трамп призвал иранских протестующих продолжать проводить акции и захватывать госучреждения.

Американский лидер также заверил протестующих в том, что «помощь уже в пути». Кроме того, Трамп отменил все встречи с иранскими официальными лицами и отказался говорить с ними, пока убийства протестующих не прекратятся.

Между Европой и США пробежала черная кошка
Между Европой и США пробежала черная кошка
22:09
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
21:47
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
21:14
Запад готовится к обрушению Ирана
Запад готовится к обрушению Ирана
17:40
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
21:48
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
21:35
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены...
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены...
21:57
Полковнику Гурбанову срезали срок
Полковнику Гурбанову срезали срок
20:55
Гренландия сделала свой выбор
Гренландия сделала свой выбор
20:49
Азербайджан на связи с Венесуэлой
Азербайджан на связи с Венесуэлой
19:53
НАТО об огромных потерях России
НАТО об огромных потерях России
19:39
