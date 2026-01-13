Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости

Как известно, часть активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана традиционно размещается в коммерческой недвижимости. В разные годы значительная доля нефтяных поступлений была направлена на приобретение объектов в Европе, Азии и на других ключевых рынках с расчетом на получение стабильного дохода и диверсификацию инвестиционного портфеля. Однако заключение Счетной палаты по бюджету SOFAZ на 2026 год фиксирует крайне слабый финансовый результат этого направления по итогам 2025 года. В документе Счетной палаты, опубликованном 12 января, указывается, что за 9 месяцев минувшего 2025 года доходность субпортфеля недвижимости была отрицательной. Правда, в результате повторной классификации субпортфелей и включения в него новых проектов итоговый показатель доходности формально был выведен на нулевой уровень. Другими словами, по факту субпортфель недвижимости не принес фонду ни прибыли, ни убытка - результат, по характеристике Счетной палаты, «нулевой». По состоянию на конец отчетного периода, то есть на 30 сентября 2025 года, совокупная стоимость субпортфеля недвижимости Государственного нефтяного фонда составляла 4 миллиарда 681 миллион 200 тысяч долларов США. В эту сумму входят как прямые инвестиции в отдельные объекты, так и вложения через специализированные фонды и совместные проекты. В частности, фонд владеет офисным комплексом в лондонском Вест-Энде по адресу: Сент-Джеймс, 78, приобретенным за 195,8 миллиона фунтов стерлингов, офисно-торговым центром «Галерея Актер» в Москве, на улице Тверская, 16, стоимостью около 2 миллиардов 823 миллионов рублей (31,4 миллиона долларов США), комплексом недвижимости в Париже, на Вандомской площади, 8, за 192,4 миллиона евро, а также торговым центром в Токио, приобретенным за 56 миллиардов 154 миллиона японских иен (387 миллионов долларов США).

Помимо прямого владения объектами, субпортфель недвижимости включает широкий спектр инвестиций в международные фонды и структуры под управлением таких компаний, как PGIM, PAG, E-Shang Redwood, Gaw Capital, Blackstone, BlackRock, Walton Street, Ares, BentallGreenOak, Starwood, Angelo, Gordon & Co, FLE SICAV-FIS, Prologis, Charter Hall, Brookfield, Niam, Международная финансовая корпорация, EQT и Global Infrastructure Partners. В портфель также входят инвестиции в ООО Azerbaijan Rigs, совместные проекты с PGIM, Gaw Capital, KIC, AroundTown, KKR & Co. Inc, Lunate, Carlyle Group, GIP и Brookfield, а также прямые вложения в проект возобновляемой энергетики компании Enfinity Global. Счетная палата указывает, что фактическая доходность субпортфеля недвижимости за 9 месяцев 2025 года составила минус 0,8 процента. При этом доходность инвестиций через фонды и совместные проекты также была отрицательной, составив минус 0,8 и минус 8,9 процента соответственно. А вот прямые инвестиции показали положительный результат на уровне плюс 2,4 процента. Основными причинами отрицательной динамики названы продолжающиеся сложности с рефинансированием долгов в глобальном секторе недвижимости, а также затяжная стагнация рынков на фоне роста геополитических рисков. Это происходит, несмотря на частичное снижение в минувшем году ведущими центральными банками процентных ставок после периода жесткого ужесточения монетарной политики.