Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости

Как известно, часть активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана традиционно размещается в коммерческой недвижимости. В разные годы значительная доля нефтяных поступлений была направлена на приобретение объектов в Европе, Азии и на других ключевых рынках с расчетом на получение стабильного дохода и диверсификацию инвестиционного портфеля. Однако заключение Счетной палаты по бюджету SOFAZ на 2026 год фиксирует крайне слабый финансовый результат этого направления по итогам 2025 года.
В документе Счетной палаты, опубликованном 12 января, указывается, что за 9 месяцев минувшего 2025 года доходность субпортфеля недвижимости была отрицательной. Правда, в результате повторной классификации субпортфелей и включения в него новых проектов итоговый показатель доходности формально был выведен на нулевой уровень. Другими словами, по факту субпортфель недвижимости не принес фонду ни прибыли, ни убытка - результат, по характеристике Счетной палаты, «нулевой».
По состоянию на конец отчетного периода, то есть на 30 сентября 2025 года, совокупная стоимость субпортфеля недвижимости Государственного нефтяного фонда составляла 4 миллиарда 681 миллион 200 тысяч долларов США. В эту сумму входят как прямые инвестиции в отдельные объекты, так и вложения через специализированные фонды и совместные проекты. В частности, фонд владеет офисным комплексом в лондонском Вест-Энде по адресу: Сент-Джеймс, 78, приобретенным за 195,8 миллиона фунтов стерлингов, офисно-торговым центром «Галерея Актер» в Москве, на улице Тверская, 16, стоимостью около 2 миллиардов 823 миллионов рублей (31,4 миллиона долларов США), комплексом недвижимости в Париже, на Вандомской площади, 8, за 192,4 миллиона евро, а также торговым центром в Токио, приобретенным за 56 миллиардов 154 миллиона японских иен (387 миллионов долларов США).
Помимо прямого владения объектами, субпортфель недвижимости включает широкий спектр инвестиций в международные фонды и структуры под управлением таких компаний, как PGIM, PAG, E-Shang Redwood, Gaw Capital, Blackstone, BlackRock, Walton Street, Ares, BentallGreenOak, Starwood, Angelo, Gordon & Co, FLE SICAV-FIS, Prologis, Charter Hall, Brookfield, Niam, Международная финансовая корпорация, EQT и Global Infrastructure Partners.
В портфель также входят инвестиции в ООО Azerbaijan Rigs, совместные проекты с PGIM, Gaw Capital, KIC, AroundTown, KKR & Co. Inc, Lunate, Carlyle Group, GIP и Brookfield, а также прямые вложения в проект возобновляемой энергетики компании Enfinity Global.
Счетная палата указывает, что фактическая доходность субпортфеля недвижимости за 9 месяцев 2025 года составила минус 0,8 процента. При этом доходность инвестиций через фонды и совместные проекты также была отрицательной, составив минус 0,8 и минус 8,9 процента соответственно. А вот прямые инвестиции показали положительный результат на уровне плюс 2,4 процента.
Основными причинами отрицательной динамики названы продолжающиеся сложности с рефинансированием долгов в глобальном секторе недвижимости, а также затяжная стагнация рынков на фоне роста геополитических рисков. Это происходит, несмотря на частичное снижение в минувшем году ведущими центральными банками процентных ставок после периода жесткого ужесточения монетарной политики.
Особенно негативное влияние, как отмечается в отчете Счетной палаты, пришлось на сегменты офисной и торговой недвижимости, а также на стоимость низкорисковых активов в логистике и жилом секторе. Существенное сокращение количества сделок за последние три года по сравнению с предыдущими периодами свидетельствует об ослаблении спроса и более осторожном поведении инвесторов при принятии решений о покупке и продаже активов. В результате общая доходность коммерческой недвижимости заметно снизилась.
В Счетной палате подчеркивают, что для обеспечения долгосрочной устойчивости субпортфеля недвижимости требуется более активная региональная диверсификация, наращивание инвестиций в защитные секторы и применение более эффективных инструментов хеджирования рисков, связанных с колебаниями процентных ставок.
При этом, по данным SOFAZ, за 9 месяцев 2025 года объем субпортфеля недвижимости увеличился на 1 миллиард 143 миллиона 5 тысяч долларов США. Рост был обеспечен, главным образом, за счет повторного отнесения инфраструктурных инвестиций на сумму 571,1 миллиона долларов США из субпортфеля акций в субпортфель недвижимости, перевода средств из субпортфеля долговых обязательств и денежного рынка, а также положительного эффекта курсовых разниц.
В заключении отчета отмечается, что отрицательная доходность субпортфеля недвижимости фиксировалась и в 2024 году. Тогда доход от управления активами этого сегмента составил минус 2,9 процента. Таким образом, результаты 2025 года, несмотря на формальный выход на нулевой уровень, отражают сохраняющиеся структурные проблемы и высокую чувствительность инвестиционного направления к внешним макроэкономическим и геополитическим факторам.