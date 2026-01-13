«Нефтчи» и «Губа» вышли в четвертьфинал Кубка Азербайджана

USD 1.7000
Сегодня стартовал Кубок Азербайджана по баскетболу.

Розыгрыш начался с матчей 1/8 финала. Сегодня состоялись две встречи. Обе прошли в Бакинском дворце спорта. В первом матче «Нефтчи» легко обыграл «Лянкяран» (86:54) и сыграет в четвертьфинале с «Гянджой».

В другом матче «Губа» со счетом 105:98 одолела «Нахчыван» и в следующем раунде померится силами с «Сабахом».

Завтра пройдут две заключительные игры 1/8 финала: «Шеки» - «Серхедчи» (17:00) и НТД - «Сумгаит» (19:00). Победители этих пар в четвертьфинале встретятся соответственно с «Абшерон Лайонс» и «Орду». Игры 1/4 финала состоятся 18-22 февраля.

Между Европой и США пробежала черная кошка
Между Европой и США пробежала черная кошка
22:09 277
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры
21:47 843
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
21:14 1368
Запад готовится к обрушению Ирана
Запад готовится к обрушению Ирана обновлено; наше послесловие
17:40 6336
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
21:48 777
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
21:35 797
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены...
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены... обновлено 21:57
21:57 10870
Полковнику Гурбанову срезали срок
Полковнику Гурбанову срезали срок
20:55 1249
Гренландия сделала свой выбор
Гренландия сделала свой выбор
20:49 2410
Азербайджан на связи с Венесуэлой
Азербайджан на связи с Венесуэлой
19:53 2589
НАТО об огромных потерях России
НАТО об огромных потерях России
19:39 3265
