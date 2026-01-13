«Нефтчи» и «Губа» вышли в четвертьфинал Кубка Азербайджана

Сегодня стартовал Кубок Азербайджана по баскетболу.
Розыгрыш начался с матчей 1/8 финала. Сегодня состоялись две встречи. Обе прошли в Бакинском дворце спорта. В первом матче «Нефтчи» легко обыграл «Лянкяран» (86:54) и сыграет в четвертьфинале с «Гянджой».
В другом матче «Губа» со счетом 105:98 одолела «Нахчыван» и в следующем раунде померится силами с «Сабахом».
Завтра пройдут две заключительные игры 1/8 финала: «Шеки» - «Серхедчи» (17:00) и НТД - «Сумгаит» (19:00). Победители этих пар в четвертьфинале встретятся соответственно с «Абшерон Лайонс» и «Орду». Игры 1/4 финала состоятся 18-22 февраля.