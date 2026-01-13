Между Европой и США пробежала черная кошка

США остаются незаменимым союзником Евросоюза, однако отношения Вашингтона и Брюсселя ухудшились, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. При этом она исключила прекращение сотрудничества ЕС и США.

По ее словам, страны-члены Евросоюза в закрытом режиме обсуждают возможные ответные шаги в случае захвата Гренландии со стороны США, но сейчас блок не готов их озвучить.

«Я думаю, что публично обсуждать это неправильно. Мы ведем переговоры с государствами-членами, включая Данию, о том, какая ситуация и какие шаги у нас есть», – сказала она.