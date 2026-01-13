USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Подписаться на уведомления
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Новость дня
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Между Европой и США пробежала черная кошка

22:09 277

США остаются незаменимым союзником Евросоюза, однако отношения Вашингтона и Брюсселя ухудшились, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. При этом она исключила прекращение сотрудничества ЕС и США.

По ее словам, страны-члены Евросоюза в закрытом режиме обсуждают возможные ответные шаги в случае захвата Гренландии со стороны США, но сейчас блок не готов их озвучить.

«Я думаю, что публично обсуждать это неправильно. Мы ведем переговоры с государствами-членами, включая Данию, о том, какая ситуация и какие шаги у нас есть», – сказала она.

Между Европой и США пробежала черная кошка
Между Европой и США пробежала черная кошка
22:09 278
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры
21:47 845
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
21:14 1370
Запад готовится к обрушению Ирана
Запад готовится к обрушению Ирана обновлено; наше послесловие
17:40 6337
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
21:48 778
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
21:35 798
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены...
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены... обновлено 21:57
21:57 10874
Полковнику Гурбанову срезали срок
Полковнику Гурбанову срезали срок
20:55 1251
Гренландия сделала свой выбор
Гренландия сделала свой выбор
20:49 2412
Азербайджан на связи с Венесуэлой
Азербайджан на связи с Венесуэлой
19:53 2591
НАТО об огромных потерях России
НАТО об огромных потерях России
19:39 3267

ЭТО ВАЖНО

Между Европой и США пробежала черная кошка
Между Европой и США пробежала черная кошка
22:09 278
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры
21:47 845
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
21:14 1370
Запад готовится к обрушению Ирана
Запад готовится к обрушению Ирана обновлено; наше послесловие
17:40 6337
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
Оказывается, иранцев убивают Трамп и Нетаньяху
21:48 778
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
НАТО опровергает Трампа: Россиян и китайцев нет
21:35 798
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены...
Тысячи иранцев убиты, морги переполнены... обновлено 21:57
21:57 10874
Полковнику Гурбанову срезали срок
Полковнику Гурбанову срезали срок
20:55 1251
Гренландия сделала свой выбор
Гренландия сделала свой выбор
20:49 2412
Азербайджан на связи с Венесуэлой
Азербайджан на связи с Венесуэлой
19:53 2591
НАТО об огромных потерях России
НАТО об огромных потерях России
19:39 3267
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться