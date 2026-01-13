Трамп назвал самый позорный день в истории США

Президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным днем» в истории Соединенных Штатов, выступая с речью, посвященной экономике, в Детройте.

«Вспомните сонного Джо Байдена и ситуацию с Афганистаном: какая катастрофа, самый позорный день в истории нашей страны. На мой взгляд, полная некомпетентность», — заявил Трамп.

Американские войска окончательно покинули Афганистан в ночь на 31 августа 2021 года, завершив почти 20-летнее военное присутствие в стране. За несколько недель до этого боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, а занимавший пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну.