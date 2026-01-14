USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть

00:30 2040

Соединенные Штаты хотели бы видеть дальнейшее снижение цены на нефть на мировых рынках — до отметки 53 доллара за баррель. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я бы хотел это увидеть, да», — сказал он в беседе с журналистами в Детройте (штат Мичиган), куда отправился с рабочей поездкой, комментируя вопрос о том, добивается ли он понижения цен на нефть. «Мы сейчас находимся на отметке 58 долларов за баррель. Я бы хотел видеть 53 доллара за баррель», — заявил Трамп.

Он также отметил, что из-за введенных его администрацией таможенных пошлин Китай превратился в один из крупнейших источников дохода для американского бюджета. 

«Китай в настоящее время является одним из наших крупнейших налогоплательщиков. Китай — вы когда-нибудь поверили бы, что услышите такое? Человек, выступающий против пошлин, — это человек, выступающий в интересах Китая» — сказал президент США.

«Факты убедительно показывают, что тарифы оплачивают не американские потребители, а иностранные государства и посредники. Министр финансов США Скотт Бессент уже обсуждал это с нами ранее: пошлины оплачивают посредники», — добавил Трамп.

Президент США также заявил, что американская армия по его приказу «уничтожила две подводные лодки, а они (вероятно, имеются в виду демократы) говорят, что мы занимались рыбалкой».

19 октября прошлого года Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social кадры уничтожения «огромной» подводной лодки, перевозившей наркотики. Об уничтожении субмарины лидер США сообщил накануне.

Со ссылкой на данные американской разведки Трамп рассказал, что на уничтоженной подлодке перевозился в основном фентанил. Он утверждает, что количество наркотиков было настолько велико, что их попадание в США могло бы привести к гибели десятков тысяч человек.

