USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Силовики пришли к Юлии Тимошенко

01:23 998

Руководитель одной из депутатских фракций Верховной Рады подозревается в подкупе депутатов из других фракций за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Сейчас проводятся обыски в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер Юлия Тимошенко, пишут «Украинская правда» и «Страна». По версии «Страны», именно Тимошенко может являться подозреваемой по делу.

«Это Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции «Батькивщина» за деньги», — написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

В руководство «Батькивщины» также входит первый заместитель председателя партии Иван Кириленко.

Ильхам Алиев: Войны больше не будет
Ильхам Алиев: Войны больше не будет все еще актуально
13 января 2026, 19:07 7725
Трамп посылает сомалийцев куда подальше
Трамп посылает сомалийцев куда подальше
01:48 492
Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен
Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен Sky News
01:44 698
Силовики пришли к Юлии Тимошенко
Силовики пришли к Юлии Тимошенко
01:23 999
Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть
Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть
00:30 2041
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь? обновлено 01:59
01:59 17289
Трамп назвал самый позорный день в истории США
Трамп назвал самый позорный день в истории США
13 января 2026, 23:37 2857
Зеленский о позиции Украины по Ирану
Зеленский о позиции Украины по Ирану обновлено 22:56
13 января 2026, 22:56 4012
США о примере коридора в Нахчыван для всего мира
США о примере коридора в Нахчыван для всего мира обновлено 00:19; видео
00:19 3504
Между Европой и США пробежала черная кошка
Между Европой и США пробежала черная кошка
13 января 2026, 22:09 1815
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры
13 января 2026, 21:47 3586

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: Войны больше не будет
Ильхам Алиев: Войны больше не будет все еще актуально
13 января 2026, 19:07 7725
Трамп посылает сомалийцев куда подальше
Трамп посылает сомалийцев куда подальше
01:48 492
Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен
Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен Sky News
01:44 698
Силовики пришли к Юлии Тимошенко
Силовики пришли к Юлии Тимошенко
01:23 999
Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть
Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть
00:30 2041
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь? обновлено 01:59
01:59 17289
Трамп назвал самый позорный день в истории США
Трамп назвал самый позорный день в истории США
13 января 2026, 23:37 2857
Зеленский о позиции Украины по Ирану
Зеленский о позиции Украины по Ирану обновлено 22:56
13 января 2026, 22:56 4012
США о примере коридора в Нахчыван для всего мира
США о примере коридора в Нахчыван для всего мира обновлено 00:19; видео
00:19 3504
Между Европой и США пробежала черная кошка
Между Европой и США пробежала черная кошка
13 января 2026, 22:09 1815
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры
13 января 2026, 21:47 3586
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться