Силовики пришли к Юлии Тимошенко

Руководитель одной из депутатских фракций Верховной Рады подозревается в подкупе депутатов из других фракций за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Сейчас проводятся обыски в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер Юлия Тимошенко, пишут «Украинская правда» и «Страна». По версии «Страны», именно Тимошенко может являться подозреваемой по делу.

«Это Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции «Батькивщина» за деньги», — написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

В руководство «Батькивщины» также входит первый заместитель председателя партии Иван Кириленко.