А Сабина Алиева принимает граждан

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева 12-13 января провела в Баку очередной прием граждан.

Омбудсмен приняла каждого обратившегося гражданина в индивидуальном порядке; для оперативного решения некоторых вопросов на месте были приняты необходимые меры. Было доведено до внимания, что другие вопросы, требующие расследования, будут взяты под контроль, и в соответствующие государственные органы будут направлены обращения для их решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В ходе приема гражданам были даны юридические консультации. Также было отмечено, что для более эффективного и оперативного рассмотрения обращений в аппарате омбудсмена в режиме 24/7 функционирует сall-центр «916», а обращения также принимаются через адреса электронной почты, почту, факс и социальные сети.

