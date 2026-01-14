Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен

USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Возможный крах исламской республики в Иране вряд ли серьезно расстроит президента России Владимира Путина, считает военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

По его словам, еще два года назад ситуация выглядела иначе: тогда Иран поставлял России огромное количество беспилотников Shahed, и потеря такого союзника была бы чувствительным ударом. Сейчас же, отмечает Кларк, Россия производит эти дроны самостоятельно и уже не зависит критически от Тегерана.

Иранская помощь все еще поступает, но Москва, по оценке эксперта, может обойтись и без нее.

Поэтому, даже если протесты в Иране приведут к смене власти, это станет, скорее, политическим ударом символического характера по России и Китаю, но не стратегическим, заключает эксперт.

