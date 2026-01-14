Трамп посылает сомалийцев куда подальше

Президент США Дональд Трамп во время визита в Детройт пригрозил «лишить гражданства любого натурализованного иммигранта из Сомали или откуда-либо еще, который будет осужден за обман наших граждан», сообщает The Guardian.

Часть своего сегодняшнего выступления в Детройте он посвятил резкой критике в адрес сомалийской общины по всей стране, особенно в Миннесоте и Мэне.

Президент США также резко высказался о конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар, которая приехала в Соединенные Штаты в качестве беженки из Сомали, когда ей было 12 лет, и стала гражданкой США в 17.

«Она живет в Сомали. У них нет правительства, у них нет вооруженных сил, у них нет полиции, у них нет ничего. Все, что у них есть, - это убийства и грабежи судов, - заявил сегодня Трамп. - Она приезжает сюда и рассказывает нам о нашей конституции […] Я думаю, она настоящая мошенница».

Ранее Министерство внутренней безопасности США подтвердило, что отменяет временный защищенный статус (TPS) для сомалийских иммигрантов.