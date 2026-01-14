USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Трамп посылает сомалийцев куда подальше

Президент США Дональд Трамп во время визита в Детройт пригрозил «лишить гражданства любого натурализованного иммигранта из Сомали или откуда-либо еще, который будет осужден за обман наших граждан», сообщает The Guardian.

Часть своего сегодняшнего выступления в Детройте он посвятил резкой критике в адрес сомалийской общины по всей стране, особенно в Миннесоте и Мэне.

Президент США также резко высказался о конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар, которая приехала в Соединенные Штаты в качестве беженки из Сомали, когда ей было 12 лет, и стала гражданкой США в 17.

«Она живет в Сомали. У них нет правительства, у них нет вооруженных сил, у них нет полиции, у них нет ничего. Все, что у них есть, - это убийства и грабежи судов, - заявил сегодня Трамп. - Она приезжает сюда и рассказывает нам о нашей конституции […] Я думаю, она настоящая мошенница».

Ранее Министерство внутренней безопасности США подтвердило, что отменяет временный защищенный статус (TPS) для сомалийских иммигрантов.

Ильхам Алиев: Войны больше не будет
13 января 2026, 19:07 7726
Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен
Силовики пришли к Юлии Тимошенко
Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Трамп назвал самый позорный день в истории США
13 января 2026, 23:37 2860
Зеленский о позиции Украины по Ирану
13 января 2026, 22:56 4014
США о примере коридора в Нахчыван для всего мира
Между Европой и США пробежала черная кошка
13 января 2026, 22:09 1815
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
