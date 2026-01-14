USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Такер Карлсон: “США не имеют морального права критиковать Россию”

03:47 232

После операции в Венесуэле США больше не имеют морального права критиковать Россию за действия на Украине, считает журналист Такер Карлсон.

"Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя? Что ж, согласно правилам, по которым мы теперь действуем, это не является неправильным. Ты можешь сказать: "Мне это не нравится", но ты не можешь указывать на какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно," - заявил журналист в своем последнем видео на YouTube.

Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви объектив haqqin.az
03:50 255
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
03:42 269
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор видео
03:33 608
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами наша корреспонденция
03:21 485
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши наша корреспонденция
02:52 669
Европа к Ирану передом, к морали задом
Европа к Ирану передом, к морали задом наша корреспонденция
02:38 635
Ильхам Алиев: Войны больше не будет
Ильхам Алиев: Войны больше не будет все еще актуально
13 января 2026, 19:07 7986
Трамп посылает сомалийцев куда подальше
Трамп посылает сомалийцев куда подальше
01:48 945
Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен
Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен Sky News
01:44 1374
Силовики пришли к Юлии Тимошенко
Силовики пришли к Юлии Тимошенко
01:23 1668
Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть
Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть
00:30 2617

ЭТО ВАЖНО

Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви объектив haqqin.az
03:50 255
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
03:42 269
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор видео
03:33 608
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами наша корреспонденция
03:21 485
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши наша корреспонденция
02:52 669
Европа к Ирану передом, к морали задом
Европа к Ирану передом, к морали задом наша корреспонденция
02:38 635
Ильхам Алиев: Войны больше не будет
Ильхам Алиев: Войны больше не будет все еще актуально
13 января 2026, 19:07 7986
Трамп посылает сомалийцев куда подальше
Трамп посылает сомалийцев куда подальше
01:48 945
Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен
Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен Sky News
01:44 1374
Силовики пришли к Юлии Тимошенко
Силовики пришли к Юлии Тимошенко
01:23 1668
Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть
Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть
00:30 2617
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться