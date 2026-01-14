Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви

Алеппо (Сирия). Мирные жители возвращаются в район Ашрафия после нескольких дней боев между правительственными силами и курдскими бойцами

Нуук (Гренландия). Протестующий перед консульством США держит в руках перевернутый американский флаг — жест, используемый в навигации для предупреждения об опасности на борту, а в США - знак политического протеста

Лахор (Пакистан). Пакистанки осуждают политику США против Ирана

Стамбул (Турция). Иранцы вышли на улицы Стамбула с портретами династии Пехлеви, а также принца Резы Пехлеви - сына свергнутого шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, в поддержку массовых протестов в Иране

Нью-Йорк (США). 15 тысяч медсестер вышли на улицы Нью-Йорка, требуя повышения зарплат. Это крупнейшая забастовка медсестер в истории города

Каракас (Венесуэла). Люди идут перед стеной, на которой изображен президент Николас Мадуро