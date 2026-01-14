USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Годовалый ребенок погиб от холода

объектив haqqin.az
04:37

Кампала (Уганда). Сторонники Роберта Ссентаму, лидера оппозиции Уганды и кандидата в президенты, известного как Боби Вайн, во время заключительного предвыборного митинга партии перед выборами

Харьков (Украина). Пожарные работают на разрушенном логистическом складе транспортной компании, пострадавшем от российского удара

Дейр-эль-Балах (Газа). Палестинец несёт тело умершего от сильного холода своего годовалого сына в больницу Аль-Акса

Париж (Франция). Перед Триумфальной аркой выстроились тракторы в знак протеста фермеров против действий правительства в отношении соглашения о свободной торговле между ЕС и стран Южной Америки

Сеул (Южная Корея). Сторонники бывшего президента Юн Сук Ёля перед зданием суда, где проходил его суд. Прокуратура потребовала приговорить экс-президента, обвиняемого в организации мятежа, к смертной казни

Закопане (Польша). Дома, покрытые снегом в солнечный зимний день

В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
13 января 2026, 21:14
Годовалый ребенок погиб от холода
Годовалый ребенок погиб от холода объектив haqqin.az
04:37
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви объектив haqqin.az
03:50
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
03:42
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор видео
03:33
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами наша корреспонденция
03:21
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши наша корреспонденция
02:52
Европа к Ирану передом, к морали задом
Европа к Ирану передом, к морали задом наша корреспонденция
02:38
Ильхам Алиев: Войны больше не будет
Ильхам Алиев: Войны больше не будет все еще актуально
13 января 2026, 19:07

