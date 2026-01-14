Годовалый ребенок погиб от холода

Кампала (Уганда). Сторонники Роберта Ссентаму, лидера оппозиции Уганды и кандидата в президенты, известного как Боби Вайн, во время заключительного предвыборного митинга партии перед выборами

Харьков (Украина). Пожарные работают на разрушенном логистическом складе транспортной компании, пострадавшем от российского удара

Дейр-эль-Балах (Газа). Палестинец несёт тело умершего от сильного холода своего годовалого сына в больницу Аль-Акса

Париж (Франция). Перед Триумфальной аркой выстроились тракторы в знак протеста фермеров против действий правительства в отношении соглашения о свободной торговле между ЕС и стран Южной Америки

Сеул (Южная Корея). Сторонники бывшего президента Юн Сук Ёля перед зданием суда, где проходил его суд. Прокуратура потребовала приговорить экс-президента, обвиняемого в организации мятежа, к смертной казни