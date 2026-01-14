Разведчик-беспилотник США у границы Ирана

Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton заметили у границ Ирана. Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar24, который отслеживает перемещение воздушных судов по всему миру.

По данным ресурса, беспилотник ВМС США вылетел с находящейся в Объединенных Арабских Эмиратах американской военной базы и оказался в воздушном пространстве над Персидским заливом.

Примерно в то же время с базы, расположенной на территории Катара, вылетел транспортный самолет Lockheed C-130J Hercules.

Ранее в небе над Персидским заливом был замечен принадлежащий американским военным самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker.