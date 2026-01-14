USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Трамп пригрозил премьеру Гренландии «большой проблемой»

08:48 1154

Нежелание жителей Гренландии вступать в состав Соединенных Штатов президент Дональд Трамп считает «их проблемой». Об этом он заявил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не хочет быть частью США и остров выбирает Данию. «Сейчас мы столкнулись с геополитическим кризисом — и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию», — сказал он на пресс-конференции в Копенгагене.

Журналисты попросили президента США прокомментировать эти слова. «Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой», — сказал Трамп.

Премьер-министр Метте Фредериксен напомнила ранее, что Дания — член НАТО, и предупредила, что применение военной силы положит конец Североатлантическому альянсу.

12 января стало известно, что на рассмотрение Конгресса США внесен законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. По словам, конгрессмена-республиканца Рэнди Файна, поправки направлены на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
10:12 394
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 1782
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 7069
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 5290
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
13 января 2026, 21:14 4244
Годовалый ребенок погиб от холода
Годовалый ребенок погиб от холода объектив haqqin.az
04:37 4528
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви объектив haqqin.az
03:50 2251
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
03:42 1616
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор видео
03:33 4594
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами наша корреспонденция
03:21 3067
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши наша корреспонденция
02:52 2989

