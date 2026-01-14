Трамп пригрозил премьеру Гренландии «большой проблемой»

Нежелание жителей Гренландии вступать в состав Соединенных Штатов президент Дональд Трамп считает «их проблемой». Об этом он заявил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не хочет быть частью США и остров выбирает Данию. «Сейчас мы столкнулись с геополитическим кризисом — и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию», — сказал он на пресс-конференции в Копенгагене.