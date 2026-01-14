Трамп пригрозил премьеру Гренландии «большой проблемой»

Нежелание жителей Гренландии вступать в состав Соединенных Штатов президент Дональд Трамп считает «их проблемой». Об этом он заявил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Ранее глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не хочет быть частью США и остров выбирает Данию. «Сейчас мы столкнулись с геополитическим кризисом — и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию», — сказал он на пресс-конференции в Копенгагене.
Журналисты попросили президента США прокомментировать эти слова. «Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой», — сказал Трамп.
Премьер-министр Метте Фредериксен напомнила ранее, что Дания — член НАТО, и предупредила, что применение военной силы положит конец Североатлантическому альянсу.
12 января стало известно, что на рассмотрение Конгресса США внесен законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. По словам, конгрессмена-республиканца Рэнди Файна, поправки направлены на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.