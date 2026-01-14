USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Евросоюз готовит собственный канал связи с Россией

09:14 745

Правительства стран Европы призывают руководство Евросоюза назначить собственного представителя для контактов с Россией, который бы представлял их интересы в переговорах по российско-украинской войне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Три источника сообщили, что предложение, призванное не допустить того, что «США заключат сделку с Россией за их спиной», получило поддержку Еврокомиссии и ряда стран, в том числе Франции и Италии. Сторонники инициативы считают, что присутствие ЕС за столом переговоров позволит сохранить ключевые позиции, в том числе о возможном будущем членстве Украины в НАТО.

В последние недели президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони публично призвали открыть дипломатические каналы связи с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на то, что переговоры, инициированные США, «зашли в тупик», напоминает издание. По словам одного из европейских чиновников, французский лидер настаивает, что ЕС нужно «хотя бы частично участвовать» в переговорном процессе между американцами и россиянами, а итальянский премьер поддерживает эту точку зрения.

Брюсселю предстоит обсудить, будет ли представитель действовать от имени ЕС или всей «коалиции желающих», и должен ли это быть действующий политик или чиновник. Собеседники Politico в числе возможных кандидатов на эту роль называют президента Финляндии Александра Стубба, в Риме считают, что на нее подходит бывший премьер Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Представители ЕС в разговоре с изданием отметили, что должности специального посланника не существует, поэтому разговоры о кандидатах преждевременны.

Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
10:12 396
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 1783
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 7069
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 5290
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
13 января 2026, 21:14 4245
Годовалый ребенок погиб от холода
Годовалый ребенок погиб от холода объектив haqqin.az
04:37 4529
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви объектив haqqin.az
03:50 2253
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
03:42 1617
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор видео
03:33 4596
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами наша корреспонденция
03:21 3068
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши наша корреспонденция
02:52 2990

