Евросоюз готовит собственный канал связи с Россией

Три источника сообщили, что предложение, призванное не допустить того, что «США заключат сделку с Россией за их спиной», получило поддержку Еврокомиссии и ряда стран, в том числе Франции и Италии. Сторонники инициативы считают, что присутствие ЕС за столом переговоров позволит сохранить ключевые позиции, в том числе о возможном будущем членстве Украины в НАТО.

Правительства стран Европы призывают руководство Евросоюза назначить собственного представителя для контактов с Россией, который бы представлял их интересы в переговорах по российско-украинской войне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.

В последние недели президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони публично призвали открыть дипломатические каналы связи с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на то, что переговоры, инициированные США, «зашли в тупик», напоминает издание. По словам одного из европейских чиновников, французский лидер настаивает, что ЕС нужно «хотя бы частично участвовать» в переговорном процессе между американцами и россиянами, а итальянский премьер поддерживает эту точку зрения.

Брюсселю предстоит обсудить, будет ли представитель действовать от имени ЕС или всей «коалиции желающих», и должен ли это быть действующий политик или чиновник. Собеседники Politico в числе возможных кандидатов на эту роль называют президента Финляндии Александра Стубба, в Риме считают, что на нее подходит бывший премьер Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Представители ЕС в разговоре с изданием отметили, что должности специального посланника не существует, поэтому разговоры о кандидатах преждевременны.