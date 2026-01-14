Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль

Из документа следует, что стороны договорились о создании совместного предприятия TRIPP Development Company. Также подчеркивается, что предприятие, «контрольный пакет в котором будет принадлежать США», призвано «обеспечить развитие и реализацию инфраструктуры» в рамках проекта TRIPP. 74% акций в вышеупомянутом предприятии достанется США, 26% — Армении, позже доля Еревана может вырасти до 49%.

Соединенные Штаты получат контрольный пакет акций в американо-армянском совместном предприятии для реализации коммуникационного проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) . Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента по итогам встречи в Вашингтоне госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

TRIPP Development Company получит права на развитие инфраструктуры транспортных путей сроком на 49 лет, действие соглашения может быть продлено еще на 50 лет. Надзорные функции в рамках предприятия будет осуществлять Ереван, подчеркивается в документе.

Отмечается, что проект TRIPP должен быть «разработан в рамках определенных транзитных маршрутов на территории Армении, в местах, которые будут детализированы в будущем, при сохранении полного суверенитета Армении над всеми территориями проекта».

Согласно заявлению сторон, США рассматривают TRIPP как инструмент укрепления мира на Южном Кавказе, расширения торговли и повышения устойчивости цепочек поставок, включая доступ к критически важным минералам и сырью. Проект также должен открыть новые рынки для американских инвестиций и бизнеса, а также создать дополнительные маршруты торговли между Европой и Азией.

Отмечается, что для Армении TRIPP рассматривается как «возможность укрепить статус регионального транзитного и экономического хаба, привлечь иностранные инвестиции, расширить экспортный потенциал и создать новые рабочие места». Ожидается развитие совместных предприятий, передача технологий и повышение квалификации армянских специалистов.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования между Баку и Ереваном, а также создания транспортного коридора TRIPP. В начале декабря 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране будет зарегистрировано армяно-американское совместное предприятие для реализации проекта TRIPP.