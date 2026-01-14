USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль

10:12 398

Соединенные Штаты получат контрольный пакет акций в американо-армянском совместном предприятии для реализации коммуникационного проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента по итогам встречи в Вашингтоне госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

Из документа следует, что стороны договорились о создании совместного предприятия TRIPP Development Company. Также подчеркивается, что предприятие, «контрольный пакет в котором будет принадлежать США», призвано «обеспечить развитие и реализацию инфраструктуры» в рамках проекта TRIPP. 74% акций в вышеупомянутом предприятии достанется США, 26% — Армении, позже доля Еревана может вырасти до 49%.

TRIPP Development Company получит права на развитие инфраструктуры транспортных путей сроком на 49 лет, действие соглашения может быть продлено еще на 50 лет. Надзорные функции в рамках предприятия будет осуществлять Ереван, подчеркивается в документе.

Отмечается, что проект TRIPP должен быть «разработан в рамках определенных транзитных маршрутов на территории Армении, в местах, которые будут детализированы в будущем, при сохранении полного суверенитета Армении над всеми территориями проекта».

Согласно заявлению сторон, США рассматривают TRIPP как инструмент укрепления мира на Южном Кавказе, расширения торговли и повышения устойчивости цепочек поставок, включая доступ к критически важным минералам и сырью. Проект также должен открыть новые рынки для американских инвестиций и бизнеса, а также создать дополнительные маршруты торговли между Европой и Азией.

Отмечается, что для Армении TRIPP рассматривается как «возможность укрепить статус регионального транзитного и экономического хаба, привлечь иностранные инвестиции, расширить экспортный потенциал и создать новые рабочие места». Ожидается развитие совместных предприятий, передача технологий и повышение квалификации армянских специалистов.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования между Баку и Ереваном, а также создания транспортного коридора TRIPP. В начале декабря 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране будет зарегистрировано армяно-американское совместное предприятие для реализации проекта TRIPP.

Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
10:12 399
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 1783
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 7071
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 5292
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
13 января 2026, 21:14 4246
Годовалый ребенок погиб от холода
Годовалый ребенок погиб от холода объектив haqqin.az
04:37 4531
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви объектив haqqin.az
03:50 2253
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
03:42 1618
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор видео
03:33 4596
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами наша корреспонденция
03:21 3069
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши наша корреспонденция
02:52 2990

ЭТО ВАЖНО

Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
10:12 399
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 1783
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 7071
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 5292
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
13 января 2026, 21:14 4246
Годовалый ребенок погиб от холода
Годовалый ребенок погиб от холода объектив haqqin.az
04:37 4531
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви объектив haqqin.az
03:50 2253
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
03:42 1618
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор видео
03:33 4596
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами наша корреспонденция
03:21 3069
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши наша корреспонденция
02:52 2990
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться