Азербайджанская нефть резко выросла

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $3,21, или 4,68%, составив $71,75.

По итогам торгов, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,57. Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $3,19 или 4,8%, до $69,62.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.