Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Азербайджанская нефть резко выросла

10:20 188

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $3,21, или 4,68%, составив $71,75.

По итогам торгов, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,57. Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $3,19 или 4,8%, до $69,62.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

 

Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
10:12 403
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 1785
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 7074
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 5294
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
13 января 2026, 21:14 4247
Годовалый ребенок погиб от холода
Годовалый ребенок погиб от холода объектив haqqin.az
04:37 4531
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви объектив haqqin.az
03:50 2255
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
03:42 1618
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор видео
03:33 4597
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами наша корреспонденция
03:21 3069
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши наша корреспонденция
02:52 2992

