Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Америка просит у Европы разведданные по Ирану

10:20 100

Соединенные Штаты запросили у европейских союзников разведывательную информацию о возможных целях в случае нанесения удара по Ирану, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники из числа чиновников ЕС.

При этом издание указывает, что «нет никаких указаний на то, что удар будет нанесен по ядерным объектам».

13 января в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнса провел заседание Совета национальной безопасности (СНБ). Участники говорили о вариантах действий в отношении Ирана. Позже к заседанию присоединился и президент США Дональд Трамп, сообщило Axios.

По утверждению WP, по словам источников, скептически настроенных по отношению к возможному удару, сторонам удастся избежать открытой вражды, которая привела к бомбардировке Соединенными Штатами ядерных объектов Ирана в июне. Это усилило разногласия в окружении Трампа по поводу целесообразности вмешательства в ближневосточный конфликт и значения его лозунга «Америка прежде всего».

Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
10:12 406
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 1787
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 7074
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 5294
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
13 января 2026, 21:14 4247
Годовалый ребенок погиб от холода
Годовалый ребенок погиб от холода объектив haqqin.az
04:37 4532
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви объектив haqqin.az
03:50 2257
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
03:42 1618
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор видео
03:33 4598
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами наша корреспонденция
03:21 3069
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши наша корреспонденция
02:52 2992

