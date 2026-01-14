Америка просит у Европы разведданные по Ирану

Соединенные Штаты запросили у европейских союзников разведывательную информацию о возможных целях в случае нанесения удара по Ирану, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники из числа чиновников ЕС.

При этом издание указывает, что «нет никаких указаний на то, что удар будет нанесен по ядерным объектам».

13 января в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнса провел заседание Совета национальной безопасности (СНБ). Участники говорили о вариантах действий в отношении Ирана. Позже к заседанию присоединился и президент США Дональд Трамп, сообщило Axios.

По утверждению WP, по словам источников, скептически настроенных по отношению к возможному удару, сторонам удастся избежать открытой вражды, которая привела к бомбардировке Соединенными Штатами ядерных объектов Ирана в июне. Это усилило разногласия в окружении Трампа по поводу целесообразности вмешательства в ближневосточный конфликт и значения его лозунга «Америка прежде всего».