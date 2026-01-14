USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу

10:54

Находящийся в изгнании наследный принц Ирана Реза Пехлеви призвал протестующих и военнослужащих выступить против правящей системы Ирана, заявив, что международное внимание теперь превращается в реальные действия.

В публикации в X Пехлеви обратился к «моим соотечественникам», отметив, что мир «увидел и услышал» мужество тех, кто выходит на протесты. Он призвал демонстрантов продолжать борьбу и предостерег от того, чтобы позволить властям создать «иллюзию нормальной жизни».

«Запомните имена всех этих преступников. Они будут привлечены к ответственности за содеянное», — говорится в обращении Пехлеви.

Пехлеви также напрямую обратился к иранским военным, призвав солдат осознать, что они служат нации, а не теократическому правительству, и защищать мирных граждан. «У вас осталось не так много времени», — написал он, призвав их присоединиться к протестующим.

Ранее Пехлеви заявил, что число погибших в результате протестов в Иране в последние дни резко возросло, призвав международное сообщество, включая Соединенные Штаты, оказать реальную поддержку протестующим, которые, по его словам, сталкиваются со смертоносной силой со стороны властей.

«Печальная новость заключается в том, что за последние два дня у нас стало гораздо больше жертв — в четыре раза больше людей, чем погибло в результате террористических атак 11 сентября. По имеющимся у нас данным, число погибших составляет как минимум 12 тысяч. Возможно, их больше, но это минимальное число, о котором мы знаем», — сказал Пехлеви в интервью Fox News в программе Бретта Байера.

«Речь идет о применении военного оружия — автоматов АК-47, бронетехники — с целью стрелять на поражение по безоружным протестующим. Их тела собирают бульдозерами», — утверждал он.

На вопрос, поддерживает ли он какие-либо военные действия, принц ответил, что речь идет о спасении жизней, а не об агрессивном вмешательстве.

«Когда мирных граждан убивают и устраивают массовые расправы в войне, которую против них ведет собственное правительство, необходима дополнительная помощь. Я говорю не об агрессии — я говорю о помощи народу в освобождении самого себя», — заявил Пехлеви.

Информагентство Human Rights Activists News Agency (HRANA) со ссылкой на информацию, перепроверяемую его сторонниками в Иране, сообщает в среду, что число погибших в результате протестов в Иране достигло 2571 человека.

