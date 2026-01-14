ЮАР уступила Трампу: участие Ирана в морских учениях ограничено

Южно-Африканская Республика изменила формат участия Ирана в военно-морских учениях «Воля к миру 2026» у своих берегов после угроз президента США Дональда Трампа в адрес стран, сотрудничающих с Тегераном, сообщает Business Insider.

Претория попросила Иран отказаться от активного участия в маневрах и отозвать свои корабли, предложив стране статус наблюдателя. Тегеран согласился, отмечает южноафриканское издание News24. Южноафриканские власти объяснили решение опасениями, что присутствие иранских военных на фоне массовых протестов против режима в Иране может негативно повлиять на торговые и дипломатические отношения ЮАР с США.

По данным Newsweek, изменение формата участия Ирана совпало с публикацией Дональдом Трампом в соцсети Truth Social сообщения: «С настоящего момента любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлины в размере 25% абсолютно по всем бизнес-операциям с Соединенными Штатами Америки. Этот указ является окончательным и бесповоротным».

Два иранских военных корабля, прибывших на главную военно-морскую базу ЮАР в Саймонс-Таун, как ожидается, будут выведены до начала учений, которые завершатся 16 января, отмечает News24. Главным участником маневров выступает Китай, также задействованы корабли России, ОАЭ и других стран.