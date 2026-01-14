USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Госслужба торжественно проводила в армию призывников

11:12 782

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу организовала ряд мероприятий в Евлахском районе.

Как сообщили в ведомстве, первым мероприятием стала торжественная церемония отправки призывников из Евлахского района на действительную военную службу. В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Евлахского района Анар Тагиев, общественность района, руководство госслужбы, родители и другие гости. Призывники, отправляющиеся на военную службу, поклялись с честью служить Родине.

Позже при поддержке Исполнительной власти Евлахского района в конференц-зале Аранского регионального центра Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) состоялась встреча для молодежи на тему «Патриотическая азербайджанская молодежь – здоровая молодежь, здоровое будущее». Выступая на открытии встречи, первый заместитель главы Исполнительной власти Евлахского района Халиг Алиев отметил, что подобные мероприятия оказывают положительное влияние на рост чувства патриотизма среди молодежи.

На мероприятии выступили начальник отдела допризывной подготовки государственной службы полковник-лейтенант Фузули Исмаилов, начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Парвиз Садраддинов и начальник Евлахского районного отдела госслужбы майор Самир Рагимов, которые подробно рассказали молодежи о чувстве патриотизма, преимуществах службы солдатом страны-победительницы, здоровом образе жизни, образовании, законодательстве и других важных вопросах. Также выступили и поделились впечатлениями участники Отечественной войны и члены семей шехидов, присутствовавшие на мероприятии.

Следует отметить, что подобные мероприятия были организованы в ряде регионов Азербайджана и планируются к продолжению в ближайшие месяцы.

Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 351
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 712
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 978
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
11:56 760
У европейских компаний отобрали российские заводы
11:46 1402
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1318
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
13 января 2026, 21:47 5612
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
10:12 2692
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 2769
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 9247
Режим Хаменеи на грани краха
02:19 6308

