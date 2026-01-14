В Иране готовят казнь первого участника протестов

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад ранее заявлял, что любой протестующий будет считаться «врагом Бога» — за это в Иране полагается смертная казнь. Солтани принимал участие в протестах, охвативших Иран с конца прошлого месяца. Иранские власти пока не прокомментировали сообщения об Эрфане Солтани.

Правозащитные организации, включая базирующуюся в Норвегии Iran Human Rights, сообщают со ссылкой на источники, что в Иране собираются казнить первого участника нынешних протестов. Это 26-летний Эрфан Солтани, которого обвиняют в «ведении войны против Бога» за участие в протестах. Его могут казнить 14 января, спустя шесть дней после ареста, передает «Радио Азаттык».

Агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), сообщило 13 января, что Министерство юстиции Ирана объявило о предъявлении первых обвинений нескольким протестующим.

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пообещал провести открытые судебные процессы над протестующими. «Мы намерены принять меры, чтобы процессы над некоторыми ключевыми фигурантами недавних беспорядков проходили открыто, а их ход освещался в СМИ», - приводит слова Мохсени-Эджеи агентство Mehr. По информации агентства, глава судебной власти исламской республики уже лично посетил одну из тюрем Тегерана, где провел пять часов, «изучая ситуацию и дела задержанных».

Reuters сообщал со ссылкой на неназванного представителя властей Ирана о том, что число погибших в Иране в ходе протестов превысило две тысячи человек. Чиновник утверждает, что в смерти мирных жителей и сотрудников сил безопасности виноваты некие «террористы».

По данным Iran International, во время протестов погибли 12 тысяч человек. Телеканал ссылается на собеседника, близкого к Высшему совету национальной безопасности Ирана, два источника в администрации президента, свидетельства нескольких человек в Корпусе стражей исламской революции, показания очевидцев, полевые отчеты и данные медицинских центров.

Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI) в изгнании заявляет, что протесты распространились на 207 городов, несмотря на общенациональное чрезвычайное положение и отключения интернета. Сообщения с мест указывают на то, что тактика властей изменилась: от контроля над толпой к смертоносной войне, однако сопротивление иранского народа «прорывает стены репрессий».

Кроме того, сообщается, что власти распорядились немедленно эвакуировать студентов из общежитий Тегеранского университета на десять дней и перевели экзамены в Урмийском университете на онлайн-платформы, что является попыткой подавить потенциальные очаги организованного протеста.

Несмотря на эти меры, Тегеран оставался зоной конфликта 12 и 13 января. Сообщалось о столкновениях в различных районах. Протестующие противостояли спецподразделениям режима, скандируя «Смерть Хаменеи» и «Позор, позор», отказываясь уступить улицы силам безопасности.

В Ахвазе, опасаясь расширения протестов, власти установили бетонные стены в районе Надери и на рынке Абдул-Хамида, фактически перекрыв центральные улицы. В Дезфуле силы безопасности и ополчение «Басидж» установили контрольно-пропускные пункты на каждой большой улице, укрепив их бетонными заграждениями. В Исфахане снайперы были размещены на крышах мечетей и школ в центре города, при этом пригородные районы фактически находились под контролем протестующих. В знак неповиновения протестующие в Малек-Шахре и Се-Рах-Симине подожгли связанные с режимом банки и здание местного городского совета. В Кучане молодежь захватила офис губернатора и подожгла местную штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции. В Баболе, на севере Ирана, протестующие совершили набег на полицейские участки, разоружив их сотрудников.

В Тегеране и Карадже, по сообщениям, тела протестующих складируются в судебно-медицинских центрах, семьи вызываются опознать своих близких среди груд трупов. В Кахризаке тела перевозят на пикапах, власти используют мониторы для демонстрации изображений погибших скорбящим семьям.

Как сообщало BBC News со ссылкой на очевидцев, после отключения интернета в Иране силы безопасности и Корпус стражей исламской революции открыли огонь боевыми патронами по протестующим по всей стране. Жители Ирана, которых опросили журналисты, сказали, что реальное положение дел в стране трудно представить внешнему миру, а число погибших, о котором пишут медиа, составляет лишь малую часть от их собственных оценок.

Число арестованных оценивается более чем в 10 тысяч человек.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать общенациональные протесты, отметив, что «помощь уже в пути», но не предоставил подробностей. Трамп также сообщил, что отменил все встречи с иранскими чиновниками до тех пор, «пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих». Трамп призвал фиксировать имена «убийц и насильников». «Они заплатят высокую цену», — пообещал он.